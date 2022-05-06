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Попавший в ДТП вместе с Некоглаем боец ММА рассказал о своем самочувствии

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Асхаб Магомедов
Фото: Соцсети
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Пассажир блогера Некоглая боец ММА Асхаб Магомедов, попавший с ним в смертельное ДТП, рассказал о своем состоянии в пятницу, 6 мая.

«Башка пробита. Рука перебинтована, я не хочу здесь оставаться, хочу отсюда уехать», — сообщил он, уточнив, что они со стримером до сих пор находятся в больнице.

О ДТП в центре столицы стример Некоглай сообщил ранее в этот же день, 6 мая. Он также приложил кадры с места происшествия, на которых можно наблюдать последствия инцидента. Момент ДТП также попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как автомобиль KIA на большой скорости влетает в Porsche блогера.

В МВД «Известиям» сообщили об одном погибшем и двух пострадавших по итогу ДТП.

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