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Источник сообщил о погибшем в ДТП с блогером Некоглаем

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В результате ДТП в центре Москвы с участием блогера Некоглая один человек погиб. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщил источник «Известий».

Как добавил собеседник, еще два человека пострадали. Блогер и его пассажиры были госпитализированы.

По предварительным данным, автомобиль марки KIA проехал на красный свет и столкнулся с Porsche стримера. Также, предположительно, вместе с Некоглаем в Porsche ехал боец MMA Асхаб Магомедов

О ДТП в центре столицы Некоглай сообщил ранее этим же днем, 3 мая. Он также приложил кадры с места происшествия, на которых можно наблюдать последствия от инцидента, и рассказал о двух погибших.

5 мая в ДТП с участием машины скорой помощи в Московской области пострадало семь человек, из них один ребенок. По данным ГУ МВД России по Московской области, авария произошла на седьмом километре дороги «Северный обход Одинцово». Водитель автомобиля «ВАЗ» нарушил правила дорожного движения, из-за чего столкнулся с машиной скорой помощи.

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