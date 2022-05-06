Стример Некоглай с бойцом MMA попал в смертельное ДТП в Москве

Стример Некоглай с бойцом MMA Асхабом Магомедовым попал в ДТП в центре Москвы. Об этом блогер рассказал в пятницу, 6 мая, в своем Telegram-канале, приложив видео с последствиями инцидента.

На представленных кадрах можно наблюдать кареты скорой помощи, несколько машин с сильными повреждениями, эвакуатор.

«У меня сотряс, у Асхаба разбита голова! Ты просто едешь и в тебя влетают на 100+ [км/ч]. Как будто у меня проблем в жизни не хватало», — заявил блогер в видео с места происшествия.

Предварительно, не менее пяти человек обратились за помощью к медикам. Блогер и боец MMA госпитализированы.

Вечером 5 мая автомобиль сбил женщину с ребенком на северо‑западе Москвы. Пешеходы пострадали в ДТП с участием автомобиля на трамвайных путях на пересечении улицы Сходненская и улицы Фабрициуса.