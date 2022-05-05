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Автомобиль сбил женщину и ребенка на северо‑западе Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Два человека пострадали в аварии с участием автомобиля и пешеходов на трамвайных путях на пересечении улицы Сходненская и улицы Фабрициуса в Москве. Об этом пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщила в четверг, 5 мая.

«Сегодня около 17:00 на пересечении улицы Сходненская и улицы Фабрициуса произошло ДТП автомобиля с пешеходами на трамвайных путях. <…> В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали два человека. Им оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Водитель машины выехал на встречную полосу, чтобы объехать поток машин, и допустил столкновение с пешеходами, передает агентство городских новостей «Москва».

У пострадавшей госпитализированной женщины диагностировали перелом основания черепа. Мальчик в возрасте 1 год 9 месяцев получил ушиб руки и языка, его также госпитализировали. По предварительной информации, няня, находившаяся с ребенком, не пострадала.

Водитель 1985 года рождения, устроивший аварию, находится на месте происшествия. По его словам, он совершил опасный маневр из-за того, что торопился на работу, и проехал на красный сигнал светофора, сообщается н сайте kp.ru.

По результатам проверки на состояние опьянения с помощью алкометра водитель оказался трезв. В ближайшее время нарушителя доставят в медучреждение для проведения процедуры медицинского освидетельствования, пишет РИАМО.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 30 апреля, два автомобиля марки Mercedes столкнулись на Щелковском шоссе в Москве.

По предварительной информации, в ночь на 30 апреля водитель автомобиля Mercedes-Benz С 200, двигаясь по улице Бирюсинка, выехал на перекресток на пересечении с Щелковским шоссе на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz Е 200.

В результате аварии пассажир автомобиля Mercedes-Benz С 200 скончался на месте.

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