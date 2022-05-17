Медведев заявил, что Россия не допустит начала Третьей мировой войны

Россия сделает всё, чтобы не допустить развязывания Третьей мировой войны. При этом она готова ответить в случае нападения на нее. Об этом во вторник, 17 мая, сказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Арсенал современных, надежных, эффективных вооружений и сегодня охлаждает амбиции тех, кто своими и чужими руками готов развязать Третью мировую. Мы такой ситуации не допустим. Но вынуждены постоянно напоминать, что в случае нападения на нашу страну способны дать немедленный и сверхмощный ответ. Отразить любую агрессию, которая угрожает нашему государству», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, Медведев сказал, что Россия должна поддержать науку в условиях санкций.

«Будем наращивать импортозамещение, внедрять оригинальные отечественные разработки, готовить перспективных специалистов. К этой работе в качестве заказчиков и организаторов должны подключиться крупные государственные корпорации и частные предприятия. И конечно, мы открыты для научно-технического сотрудничества с дружественными нам странами», — отметил заместитель председателя Совета безопасности России.

29 апреля появилась информация о том, что ФРГ, Великобритания и США могут первыми напасть на Россию в случае усугубления мировой напряженности, такими действиями развязав Третью мировую войну. Об этом сообщил военный аналитик и обозреватель Лиам Дойл в материале для Daily Express. По его мнению, возможными противниками России станут страны-соперники в сфере ядерного оружия, которое находится на вооружении.

26 апреля официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сказал, что Китай против третьей мировой войны и выступает в поддержку урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем, сказав, что «никто не хочет увидеть третью мировую войну». В этот же день китайский эксперт в области стратегических вооружений Сун Чжунпин сообщил Global Times о том, что затягивание ситуации на Украине способно послужить причиной войны во всей Европе.

Кроме того, 26 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки призвала смягчить накал риторики относительно вопросов о возможности ядерной войны и подчеркнула, что в ней победителей не будет.

Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России. По его мнению, опасность такого конфликта нельзя недооценивать.

В начале апреля в объединенном комитете начальников штабов Штатов сообщили о росте вероятности масштабного конфликта между государствами. Говорилось о вступлении «в мир, который становится менее стабильным, и вероятность значительного международного конфликта между великими державами растет, а не сокращается».

РФ продолжает специальную операцию по защите жителей Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения обстановки в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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