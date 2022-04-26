Китай не хочет третьей мировой войны и ждет мирного урегулирования конфликтов

Китай не хочет третьей мировой войны и выступает в поддержку урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем. Об этом заявил 26 апреля на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Никто не хочет увидеть третью мировую войну, <…> необходимо оказать поддержку процессу продвижения мирных переговоров [между Россией и Украиной]», — подчеркнул он.

Он отметил, что нельзя допустить затяжного характера украинского кризиса, необходимо предотвратить негативные последствия, в результате которых украинский конфликт может отразиться не только на Европе, но и на всем мире.

«Мы надеемся, что все заинтересованные стороны проявят хладнокровие и не допустят эскалации», — сказал представитель МИД КНР.

Днем ранее глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала выразил надежду, что западные страны рассматривают провокации украинского президента Владимира Зеленского, «которые требуют чуть ли не ввести натовские войска, чтобы защищать украинскую власть» в русле их собственных постоянных заверений о недопустимости начала третьей мировой войны. Он отметил, что при этом страны Запада продолжают накачивать Киев вооружением с целью «заставить украинцев воевать с Россией до последнего солдата, лишь бы только тянулся подольше этот конфликт», чтобы Россия от него страдала все больше и больше.

15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что РФ разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине. В тот же день Следственный комитет России сообщил, что получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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