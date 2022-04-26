Прямой эфир
Мир
Высокоточные ракеты ВКС за ночь поразили четыре военных объекта Украины
Мир
Китай не хочет третьей мировой войны и ждет мирного урегулирования конфликтов
Мир
Захарова предупредила Варшаву об ответе на захват дипсобственности РФ
Экономика
Курс евро упал ниже 76 рублей впервые с марта 2020 года
Общество
Кабмин активизирует работу по созданию Фонда пенсионного и социального страхования
Туризм
Туроператоры стран Балтии потребовали не заселять их туристов в отели с россиянами
Общество
Москву к майским праздникам украсят 14 млн тюльпанов
Интернет
Основатель Twitter поддержал покупку компании Илоном Маском
Мир
В Великобритании заявили о возможности применить ядерное оружие для защиты
Мир
Ким Чен Ын пообещал уничтожить любую нападающую на КНДР силу
Общество
Учет и маркировку домашних животных в РФ предложили сделать добровольной
Сюжет:

Китай не хочет третьей мировой войны и ждет мирного урегулирования конфликтов

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китай не хочет третьей мировой войны и выступает в поддержку урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем. Об этом заявил 26 апреля на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Букет угроз: как Запад пытается оторвать Пекин от Москвы
Штаты под страхом последствий попросили Китай не помогать России

«Никто не хочет увидеть третью мировую войну, <…> необходимо оказать поддержку процессу продвижения мирных переговоров [между Россией и Украиной]», — подчеркнул он.

Он отметил, что нельзя допустить затяжного характера украинского кризиса, необходимо предотвратить негативные последствия, в результате которых украинский конфликт может отразиться не только на Европе, но и на всем мире.

«Мы надеемся, что все заинтересованные стороны проявят хладнокровие и не допустят эскалации», — сказал представитель МИД КНР.

Днем ранее глава МИД России Сергей Лавров в эфире Первого канала выразил надежду, что западные страны рассматривают провокации украинского президента Владимира Зеленского, «которые требуют чуть ли не ввести натовские войска, чтобы защищать украинскую власть» в русле их собственных постоянных заверений о недопустимости начала третьей мировой войны. Он отметил, что при этом страны Запада продолжают накачивать Киев вооружением с целью «заставить украинцев воевать с Россией до последнего солдата, лишь бы только тянулся подольше этот конфликт», чтобы Россия от него страдала все больше и больше.

15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что РФ разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине. В тот же день Следственный комитет России сообщил, что получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО.

РФ продолжает специальную операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022