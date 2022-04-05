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Глава Генштаба США Милли оценил вероятность конфликта между державами

Глава Генштаба США Милли заявил о росте вероятности конфликта между великими державами
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Председатель объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки Марк Милли на бюджетных слушаниях в палате представителей сообщил о росте вероятности масштабного конфликта между государствами.

«Я считаю ядерную войну недопустимой. Только безумец может ее начать»
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«Мы вступаем в мир, который становится менее стабильным, и вероятность значительного международного конфликта между великими державами растет, а не сокращается», — отметил Милли во вторник, 5 апреля.

Также он назвал РФ и КНР «глобальными державами». Милли отметил, что обе страны имеют существенный военный потенциал и стремление к полному перевороту сложившегося в мире порядка.

Милли также предложил организовать в Восточной Европе военные базы на постоянной основе с цикличным личным составом, дополняет сайт «Газета.Ru».

3 марта глава МИД России Сергей Лавров сказал, что Россия не строит свою политику по принципу «эскалация ради деэскалации», страны НАТО и Украина ведут разговор о возможности ядерной войны. Он отметил, что условия применения Россией ядерного оружия описаны в военной доктрине. Через неделю министр заявил, что не верит в возможное начало ядерной войны. Министр подчеркнул, что эту тему в контексте событий на Украине вбрасывали исключительно западные представители.

9 марта экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отметил, что существует риск начала третьей мировой войны и вероятность ядерной войны, которые, по его мнению, обусловлены потерей уважения к Штатам на мировой арене.

В октябре прошлого года политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников предупредил о существующей опасности третьей мировой войны. Но если она случится, заверил специалист, то далеко от Китая. Он пояснил, что из-за действий США и Тайваня «в любой момент» может начаться третья мировая война.

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