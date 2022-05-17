Опубликованы кадры сдачи в плен боевиков ВСУ с «Азовстали»

В распоряжении «Известий» появились кадры сдачи в плен боевиков радикальной националистической группировки «Азов» и украинских военных, вышедших с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Как видно на кадрах, вещи каждого тщательно осматривают и только потом сажают людей в автобусы.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» сообщил, что колонна из машин скорой помощи с ранеными с завода «Азовсталь» в Мариуполе прибыла в больницу в Новоазовске.

В то же время стало известно, что российские следователи установят личности сдавшихся националистов и проверят их на причастность к совершенным против гражданского населения преступлениям.

Накануне боевики «Азова» начали сдаваться в плен и выходить из укрытия на заводе «Азовсталь». Среди них — 51 тяжелораненый. Многие из боевиков, по данным властей Донецкой Народной Республики (ДНР), имеют отношение к убийствам и пыткам мирных жителей, которыми они также прикрывались в качестве живого щита.

Минобороны РФ предложило украинским формированиям сдаться еще в середине апреля. План был предложен из-за катастрофического положения на заводе. Всем сложившим оружие националистам гарантировалось сохранение жизни. Тогда же в ведомстве рассказали, что Киев угрожает расстрелять заблокированных на заводе военных за попытки сдаться в российский плен.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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