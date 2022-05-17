Машины скорой помощи с боевиками с «Азовстали» прибыли в больницу Новоазовска

Колонна из машин скорой помощи с ранеными с завода «Азовсталь» в Мариуполе прибыла в больницу в Новоазовске. Об этом сообщает корреспондент «Известий» Александр Сафиулин 17 мая.

Ранее в этот день стало известно, что российские следователи установят личности сдавшихся националистов и проверят их на причастность к совершенным против гражданского населения преступлениям.

До этого, 16 мая, экс-командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский сообщил о выходе 10 сдавшихся в плен украинских военных с «Азовстали» с белым флагом.

Тогда же в Минобороны РФ сообщили, что в результате переговоров с украинскими военными на «Азовстали» достигнута договоренность о вывозе раненых. Отмечалось, что в районе предприятия введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске.

Минобороны РФ предложило украинским формированиям сдаться еще в середине апреля. План был предложен из-за катастрофического положения на заводе. Всем сложившим оружие националистам гарантировалось сохранение жизни. Тогда же в ведомстве рассказали, что Киев угрожает расстрелять заблокированных на заводе военных за попытки сдаться в российский плен.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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