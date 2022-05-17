Аналитик оценил необходимость развития глубокой переработки нефти в России

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков согласился с заявлением президента России Владимира Путина о том, что в стране надо развивать глубину переработки нефти, но отметил, что необходимо оценить, насколько это возможно в современных условиях и окупится ли.

Это очень популярная идея, что нельзя продавать сырую нефть, надо обязательно производить глубокую переработку и продавать ее потом с большей добавленной стоимостью, рассказал Юшков «Известиям» во вторник, 17 мая.

Но, по его словам, зачастую покупателю нужна именно сырая нетфь, а не нефтепродукты, ведь на рынках сбыта обычно есть нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), которые нужно загрузить сырьем.

«В основном миру нужна сырая нефть, для того чтобы у себя, у рынка сбыта переработать ее и получить преимущественно обычные нефтепродукты, которые в мире и нужны: это дизель и бензин», — сказал аналитик, добавив, что невозможно всю нефть глубинно перерабатывать.

Специалист отметил, что в РФ провели несколько волн модернизации НПЗ и по глубине переработки они сейчас находятся в среднем на европейском уровне.

Что касается нефтепродуктов, то Россия и так продает их тем, кому они нужны, — топливо, мазут, бензин, авиакеросин, добавил аналитик.

Он подчеркнул, что в РФ нужно развивать нефтехимию, производить присадки, добавки, растворители, расширять номенклатуру, производить полимеры и мономеры.

Ранее во вторник Путин в ходе открытия совещания по ситуации в нефтяной отрасли заявил, что необходимо стимулировать глубокую переработку нефти, уходить от простой модели ее добычи. Он отметил, что важно «выстроить всю вертикальную цепочку вплоть до конечного потребителя».

По словам президента, рост доходов, которые приносят нефть и газ на фоне высоких цен на них, не должен расхолаживать нефтегазовые компании, так как маловероятна возможность «делать бизнес, как прежде». Российский лидер заверил, что власти сделают всё, чтобы энергокомпании РФ могли работать в новых реалиях.

Ранее в этот же день Путин предрек Европе высокие цены на энергоресурсы в долгосрочной перспективе. Он подчеркнул, что Евросоюз совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоресурсов.

12 мая газета Politico сообщала, что в ЕС рассматривают вариант откладывания введения эмбраго на нефть из России из-за позиции Венгрии. Отделение запрета на нефть от остальной части пакета санкций «пошлет плохой сигнал», и по этой причине другие страны могут присоединиться к Венгрии и выступить против, говорилось в публикации.

Страны Запада вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. При этом инфляция и цены в странах ЕС и США уже бьют рекорды.