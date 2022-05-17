Мэр Екатеринбурга предложил бороться с вандалами с помощью казаков

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов предложил бороться с вандалами, рисующими граффити на зданиях, с помощью нагайки. А привлечь к этому, по мнению градоначальника, нужно казаков. Такие идеи Орлов озвучил 17 мая во время спора на заседании совета неравнодушных горожан.

«А что нам мешает тех же казаков привлекать? Есть федеральный закон о казачестве. Ну [дадут вандалам] нагайкой пару раз <...>. Давайте поговорим с ними, охрана именно от актов вандализма, какие-то даже парковые зоны», — цитирует его портал URA.RU.

По мнению Орлова, функционал казаков можно было бы расширить.

Вандалы, разрисовывающие городские объекты, — головная боль не только жителей Екатеринбурга. Так, 18 апреля стало известно, что в Самаре группа школьников изрисовала граффити забор и здание РЖД. В Брянске 15 февраля возбудили уголовное дело по факту нанесения граффити на фасад дома, являющегося объектом культурного наследия.

В январе депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник нашел способ решить проблему несанкционированных граффити в городах страны. Он направил министру культуры Ольге Любимовой предложение о создании единых правил размещения и создания граффити, стрит-арта и иных объектов уличного искусства.