Прямой эфир
Мир
В СВР заявили о привлечении США к действиям на Украине боевиков ИГ
Мир
Глава МИД Финляндии подписал заявку на вступление страны в НАТО
Общество
Экс-полковника МВД Захарченко приговорили к 16 годам колонии
Мир
Росгвардия уничтожила подразделение украинских войск под Харьковом
Мир
В парламенте Молдавии призвали задуматься о необходимости членства в СНГ
Мир
Маск назвал Байдена ничего не решающим пустым костюмом
Авто
Минпромторг начнет переговоры с Nissan из-за остановки завода в Санкт-Петербурге
Общество
В Госдуме напомнили о незаконности фотосессий с дикими животными
Мир
В Киеве простились с первым президентом Украины Кравчуком
Мир
ЛНР полностью перейдет на российский телефонный код в июле
Мир
Цены на бензин в США поднялись выше $4,5 за галлон и установили новый рекорд

Мэр Екатеринбурга предложил бороться с вандалами с помощью казаков

Мэр Екатеринбурга Орлов предложил бороться с вандалами с помощью казаков с нагайками
0
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов предложил бороться с вандалами, рисующими граффити на зданиях, с помощью нагайки. А привлечь к этому, по мнению градоначальника, нужно казаков. Такие идеи Орлов озвучил 17 мая во время спора на заседании совета неравнодушных горожан.

Закон выжидания: как справиться с вандалами
Почему в России фактически не работает механизм наказания за незаконную разрисовку стен

«А что нам мешает тех же казаков привлекать? Есть федеральный закон о казачестве. Ну [дадут вандалам] нагайкой пару раз <...>. Давайте поговорим с ними, охрана именно от актов вандализма, какие-то даже парковые зоны», — цитирует его портал URA.RU.

По мнению Орлова, функционал казаков можно было бы расширить.

Вандалы, разрисовывающие городские объекты, — головная боль не только жителей Екатеринбурга. Так, 18 апреля стало известно, что в Самаре группа школьников изрисовала граффити забор и здание РЖД. В Брянске 15 февраля возбудили уголовное дело по факту нанесения граффити на фасад дома, являющегося объектом культурного наследия.

В январе депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник нашел способ решить проблему несанкционированных граффити в городах страны. Он направил министру культуры Ольге Любимовой предложение о создании единых правил размещения и создания граффити, стрит-арта и иных объектов уличного искусства.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022