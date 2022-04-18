В Самаре подростки разрисовали граффити здание РЖД

В Самаре группа школьников изрисовала граффити забор и здание РЖД. Об этом сообщает в понедельник, 18 апреля, агентство «Самара».

Школьников, расписывающих забор из баллончиков, заметили работники железной дороги.

«Подростков было четверо. Двух 14-летних остановили. Еще двое убежали», — рассказала начальник отделения по делам несовершеннолетних Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте Алла Нечесова.

Она отметила, что изображения нанесены со стороны железнодорожных путей, а это очень опасно. По ее словам, подростков могли испугать гудки поезда, из-за чего они могли запаниковать и оказаться на рельсах. Такие случаи, как уточнила Нечесова, уже были в Московской области.

Кроме того, граффити — это преступление, если нанесено на объекте частной собственности, напомнила она.

В отношении родителей подростков составлены протоколы по статье «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

В феврале уголовное дело возбудили за нанесение граффити на фасад исторического здания в Брянске.