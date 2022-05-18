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Врач-дерматолог раскрыла пользу и вред походов в солярий

Врач-дерматолог Андриянова сообщила, что походы в солярий могут помочь в лечении кожных болезней
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Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
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Врач-косметолог, врач-дерматолог, заместитель главного врача в клинике «СМ-Косметология» Ольга Андриянова в среду, 18 мая, предостерегла россиян от частых походов в солярий из-за риска развития онкологических заболеваний, а также назвала правила безопасного загара.

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«За последние 5 лет количество онкологических заболеваний, в частности кожи, существенно возросло. Среди всего прочего, это связано и с чрезмерным воздействием ультрафиолетовых лучей во время длительного загара на солнце или в солярии. В особенности не рекомендуется увлекаться загаром тем, у кого много родинок на теле», — отметила специалист.

Вместе с тем профилактические походы в солярий при некоторых дерматологических заболеваниях, наоборот, могут быть полезны. Но только в том случае, если они проводятся под контролем врача.

«Мы все прекрасно знаем, что такое заболевание, как псориаз, хорошо лечится при помощи воздействия фотодинамической терапии. Поэтому для профилактики можно несколько раз в неделю ходить в солярий на несколько минут. При этом родинки на лице и теле обязательно должны быть закрыты», — пояснила Андриянова.

Она также рассказала о противопоказаниях для походов в солярий, к которым, в частности, относятся все хронические заболевания щитовидной железы и онкологические заболевания. Также не рекомендуется посещать солярий в период беременности и лактации и после ряда косметологических процедур. Есть также другие противопоказания.

При этом загорать рекомендуется не более 1–2 минут курсом из 3–5 сеансов. Кроме того, врач предупредила о важности выбрать правильный солярий с качественным оборудованием.

«Очень часто к нам приходили пациенты, которые «сгорали» в солярии и получали серьезный аллергический дерматит, из-за того что лампы были плохого качества, а они увлеклись и простояли в солярии больше пяти минут», — подчеркнула Андриянова.

Говоря о необходимых средствах для посещения солярия, специалист посоветовала использовать солнцезащитный крем категории SPF 30–50, а также антиоксиданты, которые защитят от избыточного ультрафиолетового излучения.

7 апреля врач-дерматовенеролог Людмила Анохина предупредила, что весеннее солнце несет скрытые угрозы, которые могут навредить коже. Она порекомендовала с начала весны и до середины осени пользоваться специальными средствами для ухода за кожей, содержащими высокий уровень SPF. Как пояснила эксперт, наносить крем нужно на все открытые участки кожи за 30 минут до выхода из дома, даже в пасмурные дни.

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