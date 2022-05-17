Прямой эфир
Мир
В парламенте Молдавии призвали задуматься о необходимости членства в СНГ
Мир
Швеция и Финляндия совместно подадут заявки в НАТО 18 мая
Мир
Маск назвал Байдена ничего не решающим пустым костюмом
Общество
В Госдуме напомнили о незаконности фотосессий с дикими животными
Мир
В Киеве простились с первым президентом Украины Кравчуком
Мир
ЛНР полностью перейдет на российский телефонный код в июле
Мир
Цены на бензин в США поднялись выше $4,5 за галлон и установили новый рекорд
Мир
Президент Польши назвал недостаток финансирования причиной подрыва единства ЕС
Армия
ВС РФ перехватили под Харьковом украинский беспилотник с ценной информацией
Мир
Генпрокуратура попросила Верховный суд признать «Азов» террористической организацией
Мир
Народная милиция ЛНР заявила об освобождении села Орехово

Маск назвал Байдена ничего не решающим пустым костюмом

Илон Маск назвал Джо Байдена ничего не решающим пустым костюмом
0
Фото: REUTERS/Leah Millis
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Миллиардер, гендиректор компании Tesla Motors Илон Маск назвал действующего президента США Джо Байдена ничего не решающим пустым костюмом в интервью Fox News.

Перестроиться лучше: что Байден предложил американской экономике
Новый план стимулирования стал вдвое скромнее, но его перспективы туманны

Во вторник, 17 мая, Маск раскритиковал Байдена и предупредил, что Соединенные Штаты могут пойти по пути Венесуэлы в плане мощнейшей инфляции.

Миллиардер предположил, что американский лидер — «что-то вроде пустого костюма» или марионетки в плену кукловодов.

«Настоящий президент — это тот, кто контролирует телесуфлер», — заявил основатель Tesla Motors.

Американский предприниматель отметил, что если кто-то случайно увлекся телесуфлером, он скорее будет походить на ведущего. Миллиардер тем самым сослался на фильм «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди» 2004 года, в котором главный герой всегда читает всё, что написано на телесуфлере, даже если это может разрушить его карьеру.

Ранее в этот день Маск на технологической конференции All-in Summit в Майами заявил, что экономика США находится в состоянии рецессии и выйдет из нее не раньше чем через год. Он уточнил, что этот процесс ориентировочно может занять от 12 до 18 месяцев.

10 мая Байден сказал, что инфляция — это сильная сторона Соединенных Штатов, возникшая благодаря Белому дому. Однако позднее в той же речи президент подчеркнул, что инфляция — это плохо, но виноваты в ней пандемия коронавируса и действия президента РФ Владимира Путина.

В тот же день бывшая вице-губернатор Нью-Йорка Бетси Маккоги заявила, что безграмотная политика действующего президента привела к двукратному подорожанию цен на удобрение и пестициды и, как следствие, повышению стоимости продовольствия. По ее словам, война Байдена с ископаемым топливом привела к росту цен за удобрение еще задолго до украинских событий, а транспортировка товаров морским путем в Штаты стала стоить на 25% больше, чем год назад. Все объяснения американского лидера, как отметила Маккоги, являются фальшивыми.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022