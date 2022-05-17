Маск назвал Байдена ничего не решающим пустым костюмом

Миллиардер, гендиректор компании Tesla Motors Илон Маск назвал действующего президента США Джо Байдена ничего не решающим пустым костюмом в интервью Fox News.

Во вторник, 17 мая, Маск раскритиковал Байдена и предупредил, что Соединенные Штаты могут пойти по пути Венесуэлы в плане мощнейшей инфляции.

Миллиардер предположил, что американский лидер — «что-то вроде пустого костюма» или марионетки в плену кукловодов.

«Настоящий президент — это тот, кто контролирует телесуфлер», — заявил основатель Tesla Motors.

Американский предприниматель отметил, что если кто-то случайно увлекся телесуфлером, он скорее будет походить на ведущего. Миллиардер тем самым сослался на фильм «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди» 2004 года, в котором главный герой всегда читает всё, что написано на телесуфлере, даже если это может разрушить его карьеру.

Ранее в этот день Маск на технологической конференции All-in Summit в Майами заявил, что экономика США находится в состоянии рецессии и выйдет из нее не раньше чем через год. Он уточнил, что этот процесс ориентировочно может занять от 12 до 18 месяцев.

10 мая Байден сказал, что инфляция — это сильная сторона Соединенных Штатов, возникшая благодаря Белому дому. Однако позднее в той же речи президент подчеркнул, что инфляция — это плохо, но виноваты в ней пандемия коронавируса и действия президента РФ Владимира Путина.

В тот же день бывшая вице-губернатор Нью-Йорка Бетси Маккоги заявила, что безграмотная политика действующего президента привела к двукратному подорожанию цен на удобрение и пестициды и, как следствие, повышению стоимости продовольствия. По ее словам, война Байдена с ископаемым топливом привела к росту цен за удобрение еще задолго до украинских событий, а транспортировка товаров морским путем в Штаты стала стоить на 25% больше, чем год назад. Все объяснения американского лидера, как отметила Маккоги, являются фальшивыми.