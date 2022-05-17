Около 65% британцев отказались от отопления из-за роста цен

В Великобритании 65% населения перестали включать отопление из-за роста цен, а примерно 27% теперь пропускают прием пищи. Об этом сообщается в результатах опроса, который был организован по заказу телеканала Sky News агентством Ipsos.

Порядка 52% респондентов отметили, что стали реже ходить по ресторанам и начали экономить на развлечениях. Согласно итогам опроса, 44% британцев стали реже садиться за руль, такое же число опрошенных сказало о предпочтении теперь более дешевых супермаркетов.

Помимо этого, 19% человек заявили, что занимают деньги ради покрытия расходов.

Опрос проходил 11 и 12 мая, было опрошено 2061 гражданин в возрасте от 16 до 75 лет.

16 мая Ассоциация автомобилистов в Великобритании сообщила, что в стране цена дизельного топлива выросла до рекордного уровня — £180,29 за 1 л (около $2,2). Отмечается, что неэтилированный бензин сейчас стоит £166,65 (около $2).

В то же время парламентский заместитель министра внутренних дел Великобритании Рэйчел Маклин заявила, что британцам, испытывающим сложности из-за повышения стоимости жизни, следует перейти на более высокооплачиваемую службу или больше работать.

11 мая Sky News сообщил, что продолжение роста цен в Великобритании на энергоносители и топливо ведет к кризису стоимости жизни. Экспертами было отмечено также, что к концу года инфляция может превысить 10%, поэтому британцев призвали к еще большей экономии.

9 мая исполнительный директор энергоснабжающей британской компании Scottish Power Кейт Андерсон заявила, что уже осенью годовые счета британцев за электричество возрастут до £2,9 тыс. (241 тыс. рублей). Андерсон подчеркнула, что рост цен на электричество и газ усугубился ситуацией на Украине и решением Лондона отказаться от энергоносителей из РФ в рамках санкций.

4 мая министр окружающей среды Джордж Юстис порекомендовал британцам покупать недорогие продукты вместо «брендовых».

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Запад усилил санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Ограничения направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе также стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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