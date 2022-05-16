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Стоимость дизельного топлива в Великобритании выросла до рекордного уровня

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Фото: Global Look Press/Tim Ireland
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В Великобритании цена дизельного топлива выросла до рекордного уровня. Об этом 16 мая сообщает британская Ассоциация автомобилистов.

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Так, стоимость топлива составила £180,29 за 1 л (около $2,2), неэтилированный бензин сейчас стоит £166,65 (около $2).

«Несмотря на то что канцлер [Великобритании Риши Сунак] снизил пошлину на пять пенсов за 1 л, средняя цена литра дизельного топлива достигла нового рекордного уровня в £180,29», — говорится в сообщении ассоциации.

Ранее в этот день парламентский заместитель министра внутренних дел Великобритании Рэйчел Маклин заявила, что британцам, испытывающим сложности из-за повышения стоимости жизни, следует перейти на более высокооплачиваемую службу или больше работать.

11 мая Sky News сообщил, что в Великобритании продолжают расти цены на энергоносители и топливо, что отражается и на стоимости продуктов питания. В итоге в стране назрел кризис стоимости жизни. По прогнозам экспертов, в ближайшее время ситуация только ухудшится. К концу года инфляция может превысить 10%, поэтому британцев призвали еще к большей экономии.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Санкции против России усилились после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Несогласные со спецоперацией страны Запада ввели новые санкции против РФ: в частности, ограничения коснулись энергоресурсов. Из-за запретов инфляция в Европе и США существенно усилилась, а цены выросли.

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