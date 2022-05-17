Spiegel написал о серьезном дефиците детского питания в США

В США родители столкнулись с острым дефицитом детского молока. Они опасаются, что вскоре им будет нечем кормить своих детей, сообщает 17 мая немецкий журнал Der Spiegel.

«Зрелище напоминает худшие времена пандемии (COVID-19. — Ред.) на полках аптечной сети CVS, где громоздится детское питание — сейчас там пустота. Рядом ‹...› висит табличка, лаконично информирующая покупателей: «Приносим свои извинения. В настоящее время поставщик не может снабжать розничных продавцов», — отмечает издание.

Так, американские родители в поисках еды для своих маленьких детей прочесывают все магазины и торговые интернет-площадки. Кто-то уже начал даже сокращать порции еды малышам. На фоне возникшего дефицита цены на детское питание сильно подскочили, что не по карману некоторым семьям.

В случившемся американцы винят президента США Джо Байдена. Как отмечает издание, «депутаты обвинили правительство в снабжении нелегалов на границе с Мексикой дефицитным детским питанием вместо собственного населения». Также Белый дом упрекнули в том, что Вашингтон выделяет миллиарды Украине в то время, как «на полках детского питания для американцев нет в наличии».

Как отмечает The Washington Post, к такой ситуации привели проблемы с поставками и отзыв крупной партии продуктов для детей. Власти США в свою очередь пока только обещают решить проблему. А пока цифры показывают, что уровень нехватки смесей составляет 43%.

Еще в апреле телеканал CBS News отмечал, что эту ситуацию усугубил и крупный отзыв детских смесей в январе. В тот период компания Abbott отозвала еще одну партию детских смесей, после того как еще один ребенок, который, как считается, употреблял эту смесь, заболел и позже умер.

Однако накануне, 13 мая, компания опубликовала заявление, в котором признала дефицит и отметила, что Abbott планирует возобновить производство.

20 марта американские эксперты предупредили о возможном росте стоимости продовольственных продуктов в США в этом и следующем годах из-за событий на Украине и введенных против России санкций.

До этого, 10 марта, президент Соединенных Штатов Джо Байден сказал, что рекордная за последние 40 лет инфляция в США связана с введенными против России санкциями.