«Правительства ЕС потребовали от музеев вернуть свои вещи обратно»

Почему короли вызывали друг друга на поединки, но почти никогда не дрались, что ожидало дворянина после отказа отстаивать свою честь и почему Людовик XIV запрещал дуэли — об этом и не только можно узнать на выставке Музеев Московского Кремля, которая едва не сорвалась из-за санкций, но всё же открылась в середине мая. «Известиям» ее показала директор ММК Елена Гагарина, которая рассказала о будущих проектах институции, разрыве отношений с США из-за библиотеки Шнеерсона и сохранении сотрудничества с коллегами из Бразилии, Индии и Юго-Восточной Азии.

«Душа принадлежит Богу, тело — королю, и только честь принадлежит дворянину»

— Выставка «Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления» должна была открыться еще в марте. В чем причина того, что этого не произошло?

— Выставка не смогла открыться из-за того, что правительства европейских стран потребовали от музеев вернуть свои вещи обратно. За два дня до открытия мы получили целый ряд запросов на эту тему и потом занимались тем, что возвращали экспонаты уже смонтированной выставки зарубежным музеям . Наши российские коллеги, которые пришли увидеть экспозицию накануне открытия, очень переживали, что проект не состоится, и предложили аналогичные вещи из своих запасников.

Осенью во Владивостоке Выставка «Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления» Фото: Музеи Московского Кремля

— То есть выставку собрали из российских сокровищниц?

— Да. Она открылась для публики 13 мая . Всё заменить не удалось, и мы немного поменяли концепцию. Выставка рассказывает о необычном пласте культуры позднего Средневековья и раннего Нового времени. Она стала возможна благодаря Историческому музею, ГМИИ им. Пушкина, Эрмитажу, а также ряду архивов, библиотек.

Выставка проходит в двух залах, как и было задумано. Их застройка полностью сохранена. Но переиздать каталог с новым составом вещей уже не удастся.

— Значит, изданный каталог с европейскими артефактами сразу попадает в разряд библиографической редкости?

— К сожалению. А может быть, к счастью. Многие наши европейские коллеги очень хотели ознакомиться с концепцией той выставки и с тем, что мы напишем об экспонатах. Тема абсолютно неизученная. Каталог переведен на английский, и все европейские библиотеки, которые захотят получить его, конечно, получат.

— Какие музеи должны были участвовать в этой выставке и отказались?

— Лувр, Прадо, Музей истории искусств в Вене, Королевская коллекция Великобритании и национальные библиотеки Австрии и Франции.

— Музеи не возражали против участия, но их принудили вернуть экспонаты?

— Совершенно верно.

— Какой смысл вложен в название выставки «Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления»?

— Это значит, что мы говорим не только о дуэлях, которые все знают по фильмам и книгам. Выставка рассказывает о рождении дуэли из средневековых поединков Божьего суда и рыцарских идеалов и завершается эпохой Людовика XIV, при котором дуэль каралась как преступление.

Осенью во Владивостоке Выставка «Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления» Фото: Музеи Московского Кремля

Французы говорили, что душа принадлежит Богу, тело — королю и только честь принадлежит дворянину. А значит, он имеет право защищать ее так, как считает нужным. Если человек чести отказывался ее отстаивать, он становился изгоем в аристократических и военных кругах, лишался шансов на успешную карьеру. В то же время представления дуэлянтов о праве на защиту чести бросали вызов власти монарха. Поэтому Людовик XIV и его предшественники боролись с дуэлями, стремясь подчинить королевскому суду непокорную аристократию и офицерство.

— Чего не увидят посетители?

— Пришлось отказаться от рассказа о собаке рыцаря Мондидье. Это средневековая история, которая пришла из XII века и была очень популярна — о том, как собака на дуэли наказала убийцу своего хозяина . Из Испании был привезен рыцарский доспех, который надевался на собаку. Это единственный артефакт XVI века, и мы должны были вернуть его.

Была заявлена очень важная тема дуэлей между монархами, ведь они тоже выясняли отношения. Это не значит, что физически. Условия между дуэлянтами, секундантами и так далее обсуждались настолько долго, что сам поединок уже становился неактуален. Но возможность вызвать монарха на дуэль у другого суверена была.

Мы должны были показать живопись с изображением великих дуэлянтов эпохи Карла V, Генриха VIII и Франциска I. К сожалению, ее не будет.

«Английские коллеги отменили выставку»

— Какие сложности возникли с комплектацией экспозиции новыми экспонатами?

— Это не так просто — оформить документы, договориться с музеями. Они должны найти вещи, которые мы хотели бы привезти, свериться с реставраторами о состоянии сохранности, могут ли предметы транспортироваться сюда. В зале нужно поменять все этикетки, найти финансирование на организацию по сути новой выставки. Ведь все средства, которые мы получили от спонсоров, естественно, были потрачены.

— Какие выставки в музеях Московского Кремля отменились?

— В сентябре должна была открыться выставка «Золотой век Вены», посвященная искусству ар-деко, Венскому сецессиону (художественное движение конца XIX века в Австрии. — «Известия»). Мы должны были получить вещи из многих австрийских музеев. К сожалению, этого не произошло.

Осенью во Владивостоке Выставка «Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления» Фото: Музеи Московского Кремля

Если говорить о том, что отменилось у нас за рубежом, то это экспозиция , посвященная Транссибирской магистрали. Она должна была открыться в июле в Йорке. К сожалению, английские коллеги отменили выставку.

— Ничего туда уехать не успело?

— К счастью, нет. Не потому что мы не хотим что-то давать, а потому что в сложившейся сейчас ситуации лучше не перемещаться.

Мы пережили период пандемии, когда ничего не происходило. К нам обращались очень многие организации, у которых были и есть планы работать с нами. И з-за коронавируса мы два года откладывали выставку в Гонконге, посвященную русской православной культуре. Но в итоге ее все-таки сделали. Были планы показать русское искусство XVI–XVII веков в Макао. Но этот проект решили пока отложить. В Таиланде, например, очень интересуются русскими эмалями.

Есть запросы от многих китайских институций. Интересуются советским периодом, орденами, всем, что связано с золотом и драгоценными камнями дореволюционного периода, атрибутами роскошной жизни. Но делать экспозиции, когда в этом регионе новая волна пандемии и в музей придет 70 тыс. человек, очень нерационально. Подождем год.

— В интервью «Известиям» Михаил Швыдкой сказал, что не в традициях России уподобляться Западу, у нас не будут прерываться отношения с иностранными культурными институциями, сотрудничество продолжается. Можно ли сказать, что ваши коллеги за границей так же настроены?

— Сейчас никто из директоров иностранных музеев, кроме дружественных стран, не может принимать решения самостоятельно. Что касается Юго-Восточной Азии, культурных обменов с Индией, Бразилией, здесь отношения очень тесные и они сохраняются. У нас уже давно нет взаимоотношений с Соединенными Штатами Америки, но совсем по другим причинам.

— Почему прерваны отношения с Америкой?

— Это случилось еще в начале 2010-х годов в связи с требованием Америки вернуть библиотеку Шнеерсона, которая хранится у нас в Российской государственной библиотеке в специально созданном отделе. В Америке нет закона об иммунитете от претензий третьих лиц. Правительство США не дает иммунитет, и любая собственность может быть там арестована в связи с какими-нибудь финансовыми претензиями. Это касается всех российских музеев.

Теперь еще достаточно сложные отношения складываются с европейскими странами. Там нет запрета на то, чтобы общаться с нами, но, как вы понимаете, никто не возьмет на себя ответственность делать выставочные проекты, когда у нас нет воздушного сообщения и достаточно затруднено сообщение по земле.

Все люди, которые имеют отношение к музейному миру, прежде всего заботятся о памятниках, о сохранности произведений искусства. Любые договоренности могут прерваться в том случае, если памятнику грозит какая-либо опасность. В этой ситуации возить что-то достаточно сложно и опасно.

«Витрины из Шотландии, охранная система из Германии»

— На какой стадии сейчас строительство нового здания Музеев Кремля на Красной площади?

— Стройку должны были закончить к концу 2022 года, но это вряд ли произойдет. Еще во время пандемии был серьезный отток рабочей силы со строек. Потом появилась проблема с доставкой иностранных комплектующих. Сейчас этот процесс усугубился, поставки приостанавливаются, и это касается не только нашей стройки. Но работы на Красной площади идут.

— Когда же откроется новый музей?

Осенью во Владивостоке Выставка «Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления» Фото: Музеи Московского Кремля

— Полагаю, после того как стройка завершится. Затем должны быть пуск и наладка всех систем. Потом начинается застройка витрин, подготовка «начинки», на которую устанавливаются и вешаются экспонаты. И только когда все эти этапы завершатся, откроется музей. Эти сроки так часто переносились, что я сейчас боюсь что-либо загадывать.

— Какие поставки из Европы вы ждете, в чем стройка заинтересована?

— Начиная от витрин, которые нам делают в Шотландии, заканчивая различными комплектующими, охранными системами из Германии. Нам также необходимо оборудование для фондохранилищ, которое делается только в Бельгии.

— Каковы планы Музеев Московского Кремля на ближайшие несколько лет, есть ли они у вас?

— Есть. У нас подписаны долгосрочные контракты на организацию выставок с Челябинском и Владивостоком. Осенью во Владивостоке откроем проект, посвященный Петру I. В нем оказалась заинтересована компания «Газпром», поэтому мы работаем при ее поддержке. В Челябинске осенью покажем русские драгоценности, начиная с эпохи Фаберже и заканчивая самыми современными произведениями ювелирного искусства , которые хранятся в нашем музее. Эти проекты долго готовились, в том числе и нашими реставраторами.

«Проектов, посвященных личности Чичерина, никогда не делалось»

— Как Кремль собирается отпраздновать 100-летие СССР?

— Мы единственный музей, куда попали личные вещи первого наркома иностранных дел Георгия Васильевича Чичерина. 24 ноября будем праздновать 150-летие со дня его рождения. Образования СССР без этой исторической личности не случилось бы.

— Какие экспонаты появятся в экспозиции?

— Уникальные вещи гардероба наркома. Это шинели, национальные костюмы, прежде всего бухарские, которые были подарены ему в период переговоров о присоединении среднеазиатских республик к СССР. Чичерин носил их, есть фотографии.

Осенью во Владивостоке Директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина Фото: Музеи Московского Кремля

Существует литература о наркоме и его деятельности. Документы, благодаря которым наша страна вышла из Первой мировой войны с наименьшими — насколько было возможно на тот момент — потерями. Это удивительная личность. Мало кто видел документы и фотографии, которые мы представим на выставке, поэтому я всех приглашаю. Это будет чрезвычайно любопытно.

— Кто помогал вам в сборе экспозиции?

— Нам очень помогает в этом Министерство иностранных дел, делится своими материалами. Еще целый ряд предметов мы возьмем из других музеев и архивов.

Эта выставка, которая, я надеюсь, будет привлекать большое внимание, потому что проектов, посвященных личности Чичерина, никогда не делалось. Мы хотели ее открывать в ноябре, но в связи с тем, что наши европейские планы пока отменяются, решили перенести на более раннее время, на 6 октября.

— В Кремле раньше было очень много иностранных гостей. Как вы восстанавливаете показатели посещаемости?

— В музеи Кремля можно приходить, всё открыто. Но одно дело индивидуальные визиты, а другое — туризм. С ним как раз проблемы. Самое большое количество посетителей к нам ездило из Китая, но он сейчас закрыт. Немного туристов приезжает из Индии. К сожалению, нет европейцев. Основной поток — россияне. Но из дальних регионов достаточно сложно ездить в Москву, система ценообразования не очень лояльна по отношению к гражданам с невысокими доходами. Мы не увеличиваем цены на билеты. Наоборот, делаем скидки, и их довольно много. Мы прекрасно понимаем, что экономическая ситуация тяжелая.

«Осенью во Владивостоке Выставка «Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления» Фото: Музеи Московского Кремля

— На кого в этой непростой ситуации музей может положиться?

— На себя. Опора только на собственные силы.

— А государство вам не может помочь?

— Может, но не всегда. Мы получали два или три раза средства на зарплату сотрудникам в пандемию. Это были суммы, которых хватало на небольшой период. Мы очень благодарны за это, но государство не может постоянно нами заниматься. Музей на 80% содержит себя сам и на 20% финансируется за счет государственного бюджета. Нам приходится искать альтернативные варианты.

— Трудно ли найти спонсоров Музеям Московского Кремля?

— Трудно.

— В очередь не выстраиваются?