Украинские националисты нанесли удар по жилым кварталам Херсона из РСЗО «Смерч»

Украинские националисты 16 мая нанесли удар по жилым кварталам Херсона из реактивной системы залпового огня «Смерч». Об этом во вторник, 17 мая, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Вчера с 10.00 до 11.00 националистами из реактивных систем залпового огня «Смерч» нанесен удар по жилым кварталам города Херсон. Российскими средствами ПВО перехвачены все 10 украинских реактивных снарядов», — отметил он, подчеркнув, что подразделений российских войск в городе нет.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 23 украинских беспилотника над населенными пунктами Питомник, Изюм, Снежковка, Ольховатка, Дементиевка, Русская Лозовая, Большие Проходы и Петровское Харьковской области, Старомихайловка, Новотамаровка, Новотроицкое, Невельское, Свердлово, Авдеевка и Владимировка Донецкой Народной Республики. В районе Чернобаевки Херсонской области перехвачены восемь реактивных снарядов РСЗО «Смерч».

По данным Минобороны РФ на 17 мая, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 168 самолетов, 125 вертолетов, 912 беспилотников, 309 зенитных ракетных комплексов, 3134 танка и других боевых бронированных машин, 385 установок реактивных систем залпового огня, 1542 орудия полевой артиллерии и миномета, 2983 единицы специальной военной автомобильной техники.

Накануне Конашенков сообщил, что российские ПВО возле острова Змеиный сбили украинский бомбардировщик Су-24, в районах населенных пунктов Евгеновка Николаевской области и Великая Камышеваха были сбиты в воздухе два штурмовика Су-25.

16 мая в районе сел Малая Камышеваха, Снежковка, Шпаковка, Ивановка Харьковской области и поселка Чернобаевка Херсонской области были перехвачены 18 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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