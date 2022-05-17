Южная Корея провела успешное испытание тяжелой торпеды

Южная Корея провела в Японском море успешные испытания тяжелой торпеды «Тигровая акула». Об этом во вторник, 17 мая, сообщило государственное Управление по качеству оборонных технологий Республики Корея.

Главной целью испытаний была проверка оружия перед запуском в массовое производство, хотя разработано оно было еще в 2019 году. В рамках испытаний торпеду запустили с подводной лодки класса «Чан Бого – 3», говорится в сообщении.

Уточняется, что к развитию своих ВМС Южную Корею подталкивает развитие технологий баллистических ракет подводных лодок в КНДР.

7 мая сообщалось, что запущенная Северной Кореей, предположительно, баллистическая ракета упала в Японском море. По данным минобороны Южной Кореи, снаряд пролетел около 470 км на максимальной высоте 780 км.

В текущем году данное испытание вооружений со стороны КНДР стало 16-м по счету. В апреле лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал уничтожить любую нападающую на страну силу, а также пообещал наращивать и укреплять ядерный потенциал государства «самыми быстрыми темпами».