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Южная Корея провела успешное испытание тяжелой торпеды

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Фото: ROK Navy
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Южная Корея провела в Японском море успешные испытания тяжелой торпеды «Тигровая акула». Об этом во вторник, 17 мая, сообщило государственное Управление по качеству оборонных технологий Республики Корея.

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Главной целью испытаний была проверка оружия перед запуском в массовое производство, хотя разработано оно было еще в 2019 году. В рамках испытаний торпеду запустили с подводной лодки класса «Чан Бого – 3», говорится в сообщении.

Уточняется, что к развитию своих ВМС Южную Корею подталкивает развитие технологий баллистических ракет подводных лодок в КНДР.

7 мая сообщалось, что запущенная Северной Кореей, предположительно, баллистическая ракета упала в Японском море. По данным минобороны Южной Кореи, снаряд пролетел около 470 км на максимальной высоте 780 км.

В текущем году данное испытание вооружений со стороны КНДР стало 16-м по счету. В апреле лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал уничтожить любую нападающую на страну силу, а также пообещал наращивать и укреплять ядерный потенциал государства «самыми быстрыми темпами».

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