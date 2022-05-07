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Запущенная КНДР ракета упала в Японском море

NHK: северокорейская ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии
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Фото: Global Look Press/Kcna
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Запущенная в субботу, 7 мая, Северной Кореей, предположительно, баллистическая ракета, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Об этом сообщил телеканал NHK.

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По данным минобороны Южной Кореи, снаряд пролетел около 470 км на максимальной высоте 780 км. Другие подробности пуска уточняются.

Предыдущий пуск КНДР осуществила 4 мая. Тогда была запущена баллистическая ракета. Максимальная высота ее полета составила около 800 км, а расстояние достигло примерно 500 км. Она также упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В связи с проведенным пуском японская сторона выразила Пхеньяну протест.

В текущем году данное испытание вооружений со стороны КНДР стало 16-м по счету. В апреле лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал уничтожить любую нападающую на страну силу, а также пообещал наращивать и укреплять ядерный потенциал государства «самыми быстрыми темпами».

25 марта Вашингтон выступил с предложением к Совету Безопасности ООН рассмотреть усиление санкционного давления на Северную Корею в связи с запуском межконтинентальной баллистической ракеты.

10 марта США выразили готовность ввести новые торговые санкции против КНДР в качестве реакции на очередные ракетные испытания.

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