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Минздрав Крыма выразил готовность принять детей из освобожденных регионов Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Детей из освобожденных от украинских националистов регионов Украины — Херсонской и Запорожской областей — готовы принять в Крыму. Об этом во вторник, 17 мая, заявил врио главы министерства здравоохранения Крыма Константин Скорупский.

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«Мы готовы принимать детей из Херсонской и Запорожской областей и оказывать им полную медицинскую помощь», — цитирует Скорупского «РИА Новости».

Он сообщил, что медработники полуострова готовы поехать в освобожденные украинские регионы для осмотра детей.

16 мая представители общественной организации «Московские суворовцы» передали более 60 т гуманитарной помощи мирным жителям Харьковской и Херсонской областей. При содействии Минобороны РФ в эти регионы доставлены предметы первой необходимости, продукты, товары для детей, бытовая химия.

Ранее в этот день из России на территорию Мелитопольского района Запорожской области доставили 55 т гуманитарной помощи. Казаки Терского казачьего войска передали продовольствие и предметы первой необходимости мирным жителям населенных пунктов Константиновка, Мирное и Приазовское.

28 апреля заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов исключил возвращение Херсонской области обратно под контроль Украины.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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