Бывший украинский пограничник Александр Черваков в интервью корреспонденту «Известий» Кириллу Олькову рассказал об отношении к украинским радикальным националистическим группировкам.

По его словам, боевиков «Айдара» (организация запрещена в России) и «Азова» (в отношении формирования в РФ возбуждены уголовные дела) можно было сразу отличить по шевронам, на которых была фашистская свастика.

«Это ребята, которые восемь лет грабили, убивали кого хотели. Какое к ним можно быть отношение. Для них выпустить рожок в толпу людей, как нам с вами друг на друга посмотреть. Их все боялись», — отметил пограничник.

Черваков подчеркнул, что боевикам разрешалось всё: и пить, и курить, и употреблять наркотики.

«Женщин насиловали и хуже делали с ними. Свастику немецкую выжигали», — добавил он.

Черваков отметил, что не хотел служить в Вооруженных силах Украины. Так за пять дней до начала российской спецоперации по защите населения Донбасса, 19 февраля, он ушел на больничный и на службу больше не вышел.

«Меня предупредили, что если я не выйду в боевое подразделение, буду считаться в статусе дезертира. Будет 15 лет тюрьмы», — уточнил собеседник.

Черваков был задержан при пересечении границы с Россией. Он собирался поехать в Тулу к другу. По его словам, он рассказал российским военным «всё как есть». Бывший пограничник признался, что в плену ему никто не угрожает, не бьет, нормально кормят.

Накануне, 16 мая, в Минобороны РФ сообщили, что в результате переговоров с украинскими военными на «Азовстали» была достигнута договоренность о вывозе раненых. Отмечалось, что в районе предприятия введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому раненые украинские военнослужащие доставляются в медицинское учреждение в Новоазовске Донецкой Народной Республики (ДНР) для оказания им всей необходимой помощи.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя вывоз украинских военных, заявил, что президент России Владимир Путин отдал приказ об отмене штурма завода «Азовсталь» и позволил выйти военным, сложившим оружие, исходя из гуманитарных соображений.

По данным на 12 мая, в Мариуполе находилось около 600 тяжелораненых националистов, заблокированных на заводе «Азовсталь». По словам командира «Азова» Святослава Паламара, их число растет, а Киев не принимает мер по деблокации. В связи с этим Паламар обратился «к международному сообществу с призывом немедленно вмешаться».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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