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Российские СМИ остались без аккредитаций на 75-й Каннский кинофестиваль

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Каннский кинофестиваль
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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Официального пресс-релиза Каннского кинофестиваля об отказе аккредитовывать российские издания нет, но к началу фестиваля ни одно национальное СМИ не подтвердило, что его обозреватель получил бэйдж с правом посещения мероприятий престижного киносмотра.

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1 марта в своем заявлении Канны сообщили, что не примут российскую делегацию и никого, кто связан с российским правительством. Однако впоследствии западные СМИ, а затем и отечественные журналисты стали писать о том, что национальным СМИ отказывают в аккредитации, и никто со стороны фестиваля не уточняет для этого, связаны ли они с российским правительством и как относятся к ситуации на Украине.

В заявлении от 1 марта было сказано, что Канны приветствуют тех, кто осуждает действия российского правительства.

Критик Андрей Плахов сообщил, что Каннский кинорынок, который проходит одновременно с фестивалем, продает аккредитации журналистам из России, не уточняя их политическую позицию. Эта аккредитация дает доступ к просмотру фестивальных картин. Пресс-служба Каннского МКФ на запрос «Известий» не ответила. Фестиваль начнется 17 мая и продлится до 28 мая.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Не нужен нам берег французский: что будет в Каннах, помимо отсутствия прессы из РФ»

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