В Подмосковье с начала года свыше 650 тыс. человек прошли тест на ВИЧ
В Московской области с начала 2022 года тест на ВИЧ прошли более 650 тыс. человек. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
По словам первого зампреда областного правительства Светланы Стригунковой, жители могут не только сдать тест, но и узнать о персональных рисках заражения.
«Вовремя выявленное заболевание позволяет сохранить продолжительность жизни», — цитирует Стригункову телеканал «360».
Продолжительность тестирования не превышает 15 минут, процедура безболезненная и качественная.
В региональном Минздраве подчеркнули, что пройти тестирование можно бесплатно и анонимно, сообщает агентство городских новостей «Москва». Сделать это можно в поликлинике по месту жительства или в Московском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.
Как отмечает РИАМО, подробности об этом и графики работы мобильных комплексов можно найти на портале hivmo.ru или уточнить по телефонам +7 495 681-38-10, +7 495 681-37-17.
В апреле заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в Москве запущено производство жизненно необходимых препаратов для лечения ВИЧ и онкологических заболеваний. Как пишет НСН, лекарства уже поставляются во все регионы России в рамках госзакупок Минздрава.
В декабре 2021 года более 3,7 тыс. человек обратились по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции на горячую линию столичного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
В основном вопросы касались обследования и профилактики ВИЧ-инфекции, а также эпидемиологической ситуации в России и Москве и клинических проявлениях инфекции.