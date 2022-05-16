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В Подмосковье с начала года свыше 650 тыс. человек прошли тест на ВИЧ

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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В Московской области с начала 2022 года тест на ВИЧ прошли более 650 тыс. человек. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

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По словам первого зампреда областного правительства Светланы Стригунковой, жители могут не только сдать тест, но и узнать о персональных рисках заражения.

«Вовремя выявленное заболевание позволяет сохранить продолжительность жизни», — цитирует Стригункову телеканал «360».

Продолжительность тестирования не превышает 15 минут, процедура безболезненная и качественная.

В региональном Минздраве подчеркнули, что пройти тестирование можно бесплатно и анонимно, сообщает агентство городских новостей «Москва». Сделать это можно в поликлинике по месту жительства или в Московском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

Как отмечает РИАМО, подробности об этом и графики работы мобильных комплексов можно найти на портале hivmo.ru или уточнить по телефонам +7 495 681-38-10, +7 495 681-37-17.

В апреле заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в Москве запущено производство жизненно необходимых препаратов для лечения ВИЧ и онкологических заболеваний. Как пишет НСН, лекарства уже поставляются во все регионы России в рамках госзакупок Минздрава.

В декабре 2021 года более 3,7 тыс. человек обратились по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции на горячую линию столичного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

В основном вопросы касались обследования и профилактики ВИЧ-инфекции, а также эпидемиологической ситуации в России и Москве и клинических проявлениях инфекции.

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