Военный эксперт объяснил панику США из-за ракеты РФ «Сармат»

Военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков 16 мая объяснил, почему Соединенные Штаты Америки паникуют из-за того, что у РФ есть межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат».

По словам Сивкова, запуск ракеты до последних секунд нереально отследить, потому что на поверхности изменений нет — крышка шахты закрыта до последнего момента.

Кроме того, ракеты весят примерно 10 т и имеют дальность, благодаря которой они способны уничтожить весь континент, отметил специалист.

«Вкупе с другими разрушениями это сотрет с лица земли половину цивилизации, а Запад вообще полностью», — заявил Сивков, слова которого приводит портал «Южный Федеральный».

Ракета «Сармат», разработанная в Государственном ракетном центре имени Макеева, благодаря своим характеристикам способна преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны, являясь вооружением с наибольшей в мире дальностью поражения целей. Она может разгоняться до скорости звука и двигаться по изменяющейся траектории. За счет этого она способна доставлять боеголовки по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными комплексами противоракетной обороны (ПРО).

14 мая посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что Штатам не нравятся «Сармат» и носитель беспилотных подводных аппаратов «Посейдон». Страна настаивает на ограничении либо полном запрете их использования.

20 апреля Россия успешно провела испытательный пуск «Сармата». Этот пуск стал первым в череде программы государственных испытаний, после завершения которой «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения. К перевооружению на новый ракетный комплекс уже готовят головной ракетный полк в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае.

В тот же день президент России Владимир Путин отметил, что аналогов «Сармата» не существует. Этот комплекс способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны. По словам главы государства, данный комплекс является уникальным оружием, которое будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил РФ, а также надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз.