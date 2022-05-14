Посол РФ заявил о желании США запретить «Сарматы» и «Посейдоны»

Вашингтону не нравятся такие стратегические вооружения России, как межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» и носитель беспилотных подводных аппаратов «Посейдон», они настаивают на ограничении либо полном запрете их использования. Об этом рассказал в субботу, 14 мая, посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Посейдон» им очень не нравится, не нравится очень «Сармат», и на всех встречах, которые у нас есть с представителями академических кругов, нам всё время говорят, что в будущем соглашении по контролю над вооружениями надо запретить эти «Посейдоны», конечно же, надо ограничить использование «Сарматов» и так далее», — рассказал он в эфире «Соловьев LIVE».

1 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва приступила к разработке гиперзвукового оружия, понимая, что система ПРО США будет направлена на Россию. Страна нуждалась в вооружении, которое бы могло гарантированно преодолевать противоракетную оборону, уточнил он.

25 апреля гендиректор концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Ян Новиков сообщил, что в России началось серийное производство новейшей системы зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500 («Прометей»). Боевые возможности системы значительно выше ранее созданных подобных комплексов, подчеркнул он.

Как рассказал «Известиям» эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин, система С-500 предназначена также для борьбы с американскими истребителями пятого поколения F-22 и F-35, а также самолетом-невидимкой В-2. Кроме того, «Прометеи» смогут поражать и самолеты-заправщики.

Ранее, 20 апреля, Россия успешно провела испытательный пуск ракеты «Сармат». Этот пуск стал первым в череде программы государственных испытаний, после завершения которой «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

Как отметил президент России Владимир Путин, аналогов «Сармата» не существует. Лидер государства подчеркнул, что данный комплекс является уникальным оружием, которое будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил РФ, а также надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз.

В сентябре глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выразил надежду, что России не придется прибегать к использованию «Сармата». Наличие такого потенциала тем не менее «обеспечивает на 30–40 лет вперед гарантию абсолютно спокойной независимой жизни наших граждан — это большое дело».

МБР «Сармат» (стратегический комплекс РС-28) разработана в Государственном ракетном центре имени Макеева. По оценкам экспертов, «Сармат» может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 т в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюс. Ракета может доставлять боеголовки по траекториям, существенно затрудняющим их уничтожение даже перспективными комплексами ПРО.

С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») — это комплекс дальнего действия и высотного перехвата с высоким потенциалом противоракетной обороны, способный перехватывать баллистические ракеты. Система поражает не только баллистические, но и аэродинамические цели и крылатые ракеты в радиусе около 600 км.