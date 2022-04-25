Прямой эфир

Системы С-500 «Прометей» запустили в серийное производство

Гендиректор «Алмаз-Антей» Новиков: С-500 запущен в серийное производство
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России началось серийное производство новейшей системы зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500 («Прометей»). Об этом 25 апреля рассказал гендиректор концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Ян Новиков.

Один на всех: для «Искандеров» и С-500 создали универсального доставщика боеприпасов
Унифицированная транспортно-заряжающая машина сможет обеспечивать боевые системы разного типа

«Организовано серийное производство системы С-500 с использованием последних достижений отечественной науки и техники», — цитирует его журнал «Национальная оборона».

Как напомнил Новиков, боевые возможности системы значительно выше ранее созданных подобных комплексов.

«С-500 по силам стать основой системы ВКО России», — добавил гендиректор «Алмаз-Антея»

На вооружение российской армии С-500 поступит в сроки, определенные гособоронзаказом.

В январе сообщалось, что С-500 «Прометей» поступят в войска восточного округа до 2025 года. 29 декабря источник «Известий» сообщил о том, что первые несколько дивизионов новой ЗРС С-550 готовятся заступить на боевое дежурство. По данным собеседника издания, все боевые машины, а также вспомогательная техника для этих подразделений уже выпущена и передана личному составу.

В минимальный комплект техники для С-500 «Прометей» войдут пункт боевого управления с автоматической системой управления, куда стекается оперативная информация о воздушной обстановке в зоне ответственности системы ПВО. Радиолокационный комплекс отвечает за дальний поиск и идентификацию баллистических и аэродинамических целей.

В комплект техники входит до 12 тягачей с пусковыми установками для зенитных ракет.

Система С-500 может быть усилена передвижной вышкой антенного поста и другой специальной техникой. Все компоненты комплекса будут монтироваться на многоосных высокопроходимых шасси производства заводов БАЗ или МЗКТ.

С-500 предназначена для уничтожения крылатых и гиперзвуковых ракет, самолетов и вертолетов, а также беспилотников. «Прометей» сможет «работать» даже по низкоорбитальным спутникам.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022