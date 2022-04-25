Системы С-500 «Прометей» запустили в серийное производство

В России началось серийное производство новейшей системы зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500 («Прометей»). Об этом 25 апреля рассказал гендиректор концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Ян Новиков.

«Организовано серийное производство системы С-500 с использованием последних достижений отечественной науки и техники», — цитирует его журнал «Национальная оборона».

Как напомнил Новиков, боевые возможности системы значительно выше ранее созданных подобных комплексов.

«С-500 по силам стать основой системы ВКО России», — добавил гендиректор «Алмаз-Антея»

На вооружение российской армии С-500 поступит в сроки, определенные гособоронзаказом.

В январе сообщалось, что С-500 «Прометей» поступят в войска восточного округа до 2025 года. 29 декабря источник «Известий» сообщил о том, что первые несколько дивизионов новой ЗРС С-550 готовятся заступить на боевое дежурство. По данным собеседника издания, все боевые машины, а также вспомогательная техника для этих подразделений уже выпущена и передана личному составу.

В минимальный комплект техники для С-500 «Прометей» войдут пункт боевого управления с автоматической системой управления, куда стекается оперативная информация о воздушной обстановке в зоне ответственности системы ПВО. Радиолокационный комплекс отвечает за дальний поиск и идентификацию баллистических и аэродинамических целей.

В комплект техники входит до 12 тягачей с пусковыми установками для зенитных ракет.

Система С-500 может быть усилена передвижной вышкой антенного поста и другой специальной техникой. Все компоненты комплекса будут монтироваться на многоосных высокопроходимых шасси производства заводов БАЗ или МЗКТ.

С-500 предназначена для уничтожения крылатых и гиперзвуковых ракет, самолетов и вертолетов, а также беспилотников. «Прометей» сможет «работать» даже по низкоорбитальным спутникам.