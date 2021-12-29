Источник анонсировал заступление на боевое дежурство ЗРС С-550

Первые несколько дивизионов новой зенитной ракетной системы (ЗРС) С-550 готовятся заступить на боевое дежурство. Об этом в среду, 29 декабря, «Известиям» сообщил источник.

По его данным, все боевые машины, а также вспомогательная техника для этих подразделений уже выпущена и передана личному составу.

Ранее в этот день ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что ЗРС С-550 успешно прошла государственные испытания. Отмечалось, что новая система способна поражать космические аппараты, боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет, гиперзвуковые цели на высотах в несколько десятков тысяч километров.

Уточнялось, что с помощью ЗРС выстраивается глубокоэшелонированная система ПВО-ПРО России на основе зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», С-350, С-400, С-500 и С-550 в космосе.

В ноябре глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что главные отличия зенитной ракетной системы (ЗРС) С-550 от предыдущих моделей таких систем состоят в «дальности ракеты с возможностью перехвата любых целей» и большей дальности обнаружения.