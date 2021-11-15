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Чемезов назвал основные отличия С-550 от предыдущих моделей ЗРК

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Главные отличия зенитной ракетной системы (ЗРС) С-550 от предыдущих моделей таких систем состоят в «дальности ракеты с возможностью перехвата любых целей» и большей дальности обнаружения. Об этом в понедельник, 15 ноября, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов в рамках международного авиасалона Dubai Airshow, который стартовал в 14 ноября.

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«Это работа, которая никогда не останавливается и будет дальше вестись, с тем чтобы увеличить и дальность обнаружения, и дальность ракеты с возможностью перехвата любых целей. Вот на это и направлены работы по С-550. За рубежом на экспорт мы пока ее не презентовали», — отметил Чемезов.

В тот же день стало известно, что первая система С-550 будет поставлена на вооружение в армию России до 2025 года. По данным источника ТАСС, С-550 уже создана в «железе». Он уточнил, что поставка ПРО предусмотрена в рамках государственной программы вооружений до 2027 года.

Первоначально в армию поставят бригадный комплект С-550, заявил собеседник агенства.

Отмечалось, что С-550 была разработана на основе комплекса С-500. 16 сентября вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщал о поступлении зенитно-ракетных систем С-500 «Прометей» в Вооруженные силы России после проведенных госиспытаний.

С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») — это комплекс дальнего действия и высотного перехвата с высоким потенциалом противоракетной обороны, способный перехватывать баллистические ракеты. Система поражает не только баллистические, но и аэродинамические цели и крылатые ракеты в радиусе около 600 км.

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