Прямой эфир
Мир
Протесты против локдауна для непривитых прошли в австрийском Инсбруке
Армия
Армия РФ получит первую систему противоракетной обороны С-550 до 2025 года
Культура
Фронтмен Maneskin вышел на премию MTV EMA в чулках
Мир
The Sun узнала о расследованиях ФБР об НЛО в 1940-х годах
Культура
Эд Ширан получил главный приз на премии MTV Europe Music Awards 2021
Мир
Два человека ранены в результате стрельбы в больнице на юге Израиля
Мир
Президент Чехии начнет принимать посетителей в госпитале с понедельника
Мир
Американский конгрессмен проговорился о присутствии ВС США на Украине
Спорт
Хорватские СМИ поблагодарили Кудряшова за гол в свои ворота
Спорт
Карпин назвал заслуженным поражение от Хорватии

Армия РФ получит первую систему противоракетной обороны С-550 до 2025 года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первая система стратегической противоракетной обороны (ПРО) С-550 будет поставлена на вооружение в армию России до 2025 года. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к Минобороны.

Смирное небо: противобаллистические ракеты вышли на испытания
Модернизированная система ПВО С-300В4 отработала перехват гиперзвуковых целей

«С-550 уже создана в «железе». Первая С-550 будет поставлена до 2025 года в Воздушно-космические силы РФ», — сказал собеседник агентства на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021.

Он уточнил, что поставка ПРО предусмотрена в рамках государственной программы вооружений до 2027 года.

Первоначально в армию поставят бригадный комплект С-550, передает ТАСС.

«В системе С-550 будет использована мобильная пусковая установка с гиперзвуковой ракетой», — добавил источник, уточнив, что морского варианта комплекса не предусматривается.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил страны сообщил, что в РФ ведется работа над созданием новой ЗРС С-550.

Также на совещании было объявлено, что в ближайшее время в войска будет поставлен первый серийный образец С-500 «Прометей».

13 октября ЗРС С-500 поступили на вооружение 15-й армии особого назначения ВКС РФ, которая прикрывает Москву и Центральный промышленный район страны.

Испытательные стрельбы ЗРК С-500 российские военные провели в июле. По информации Минобороны, испытания подтвердили тактико-технические характеристики и надежность противовоздушной обороны России.

С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») — это комплекс дальнего действия и высотного перехвата с высоким потенциалом противоракетной обороны, способный перехватывать баллистические ракеты. Система поражает не только баллистические, но и аэродинамические цели и крылатые ракеты в радиусе около 600 км.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021