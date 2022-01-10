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Зенитные системы С-500 «Прометей» разместят на юге России к 2025 году
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Зенитные системы С-500 «Прометей» разместят на юге России к 2025 году

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Зенитные ракетные системы (ЗРС) С-500 «Прометей» поступят в войска ЮВО до 2025 года. Об этом рассказал командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-лейтенант Николай Гостев в интервью газете «Красная Звезда», опубликованном 10 января.

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«Продолжается наращивание группировки ПВО армии за счет введения новых подразделений и частей, вооруженных ЗРПК «Панцирь». <…> До 2025 года в части объединения спланированы поставки самолетов Су-34, Су-30СМ, Су-35С, вертолетов Ка-52, Ми-8АМТШ-ВН, зенитных ракетных систем С-500 «Прометей», — заявил он.

Ранее, 29 декабря, источник «Известий» сообщил о том, что первые несколько дивизионов новой ЗРС С-550 готовятся заступить на боевое дежурство. По данным собеседника издания, все боевые машины, а также вспомогательная техника для этих подразделений уже выпущена и передана личному составу.

В тот день сообщалось, что ЗРС С-550 успешно прошла государственные испытания. Уточнялось, что с помощью ЗРС выстраивается глубокоэшелонированная система ПВО-ПРО России на основе зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», С-350, С-400, С-500 и С-550 в космосе.

С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») — это комплекс дальнего действия и высотного перехвата с высоким потенциалом противоракетной обороны, способный перехватывать баллистические ракеты. Система поражает не только баллистические, но и аэродинамические цели и крылатые ракеты в радиусе около 600 км.

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