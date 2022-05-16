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Еврокомиссия спрогнозировала стабилизацию экономики России к 2023 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российская экономика стабилизируется к 2023 году по мере приспособления к разрыву связей с Западом. При этом рост ВВП останется невысоким. Об этом говорится в весеннем экономическом прогнозе Европейской комиссии (ЕК).

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«В 2023 году экономика (РФ. — «Известия») стабилизируется по мере того, как она приспосабливается к разрыву связей с Западом. Однако ожидается, что реальный рост ВВП останется низким, достигнув 1,5%, так как продолжающееся импортозамещение в связи с уходом иностранных компаний приведет к снижению эффективности», — отмечается в прогнозе.

Согласно прогнозу, в 2022 году ВВП снизится на 10,4%. При этом, инфляция превысит 20% из-за нарушения поставок и роста цен на импорт, а в 2023 году снизится до 10% в связи с изменениями потребительского поведения.

«Частные инвестиции резко сократятся, более чем на 20% в 2022 году, учитывая крайне низкий аппетит к новым инвестициям в текущей обстановке на фоне вывода иностранных компаний. Изолированные очаги инвестиций для обеспечения импортозамещения могут появиться в некоторых секторах, но доверие инвестора останется низким на протяжении прогнозируемого периода и увеличение государственных инвестиций не компенсирует сокращение частных инвестиций», — считают в ЕК.

Отмечается, что при условии отсутствия эскалации санкций помимо тех, что были введены на 29 апреля, и продолжающегося запрета на экспорт энергоносителей, экспорт сырья будет основным двигателем экономики в этой ситуации.

«Прогнозируемый небольшой дефицит в размере 0,5% ВВП в 2022 году планируется увеличить до 1,5% ВВП в 2023 году, так как снижение цен на сырьевые товары и ограничение России в способности экспортировать их сокращают доходы», — говорится в документе.

В ЕК также считают, что отношение государственного долга к ВВП будет умеренно увеличиваться из-за снижения ВВП. Но при уровне менее 16% ВВП он останется намного ниже по сравнению с другими странами с формирующими рынком и странами с развитой экономикой.

Ранее, 12 мая, глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании по экономическим вопросам заявил, что экономика РФ демонстрирует устойчивость, а ситуация на валютном и финансовом рынках стабилизировалась. По его словам, не произошло резкого сокращения производства и существенного роста безработицы.

Министр подчеркнул, что Россия сумела избежать товарного дефицита, а волна ажиотажного спроса населения на товары схлынула. Он указал, что в последние недели произошло существенное замедление темпов роста инфляции.

На этом же совещании президент России Владимир Путин заявил, что курс российского рубля укрепляется. Недельный прирост цен снизился до 0,1%, что близко к недельным темпам роста целевого ориентира Банка России по инфляции.

Кроме того, в четверг агентство Bloomberg назвало российский рубль лучшей валютой мира в 2022 году. Оно отметило, что РФ ввела контроль над движением капитала, обязала экспортеров продавать иностранную валюту, потребовала от недружественных стран оплачивать российский газ в рублях.

11 мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страна имеет полное понимание того, как ей дальше жить в условиях масштабных западных санкций. Он подчеркнул, что Москва будет полагаться только на себя и надежных партнеров. Кроме того, министр отметил, что у РФ есть достаточно покупателей энергоресурсов, с которыми будет продолжаться работа.

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