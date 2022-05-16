Посол РФ в Финляндии указал на почти разрушенную торговлю между двумя странами

Торговля между Россией и Финляндией практически обрушилась из-за антироссийских западных санкций, к которым присоединились Хельсинки. Об этом 16 мая заявил посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов.

«Наша двухсторонняя торговля уже практически обрушилась (между РФ и Финляндией. — Ред.) в результате варварских экономических санкций Евросоюза в отношении России, к которым Финляндия дисциплинированно присоединилась. Товарооборот резко упал, многие проекты инвестиционные заморожены, финский бизнес уже ушел или уходит с российского рынка», — заявил он в эфире телеканала «Россия-24».

Российский посол уверен, что восстановление двухсторонних торгово-экономических отношений между странами потребует немало времени и будет достаточно болезненным.

13 апреля сообщалось, что по прогнозам в Финляндии ожидается снижение темпов экономического роста на фоне антироссийских санкций. На это влияет застой в торговых взаимоотношениях, сворачивание бизнес-деятельности и общее ухудшение финансовых перспектив.

15 марта глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что жители Финляндии обеспокоены негативными последствиями санкций, которые страна ввела против РФ из солидарности с ЕС и Украиной, поскольку они негативно повлияют на торговлю с Россией.

8 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности для обеспечения безопасности страны. Согласно документу, до конца 2022 года требуется запретить вывоз продукции и сырья, перечень которых установит правительство. При этом запрет не коснется случаев, когда вывоз и ввоз производится гражданами для личных нужд.

Страны Запада продолжают усиливать санкции против РФ на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент РФ.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе из-за украинских обстрелов. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».