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YouTube удалил видео митинга-концерта «За Победу» группы «Агата Кристи»

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Фото: Global Look Press/Valentin Wolf
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Администрация американского видеохостинга YouTube начала блокировку записей патриотических митингов-концертов «За Победу» российской группы «Агата Кристи». Музыкант коллектива Вадим Самойлов в понедельник, 16 мая, в своем Telegram-канале написал, что причиной стало «нарушение правил сообщества».

«Если YouTube будет нарушать законы РФ — его ждет блокировка»
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«Друзья! Сегодня с нашего YouTube-канала начали удалять видео с концертов-митингов «За Победу» и новостные сюжеты о них, то есть контент, содержащий какую-либо информацию о СВО. Формулировка — нарушение правил YouTube-сообщества», — написал музыкант.

Он отметил, что причиной блокировки, по его мнению, стала поддержка специальной военной операции России по защите жителей Донбасса.

14 апреля глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в интервью «Известиям» заявил, если YouTube будет нарушать законы РФ, то его ждет блокировка. Он отметил, что считает видеохостинг качественной, отлично сделанной площадкой. Однако, по его словам, YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе спецоперации.

До этого, 12 апреля, депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк заявил, что видеохостинг необходимо законодательно запретить в России как минимум на 10 лет. По его словам, он намерен предложить руководству Госдумы рассмотреть соответствующий вопрос.

9 апреля Google заблокировал YouTube-канал «Дума ТВ». Комментируя это решение, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что видеохостинг может оказаться вне закона в России. В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала пользователей «быстрее сохранять контент» и переносить его с YouTube на российские платформы. Позже российские разработчики программного обеспечения Juice Development объявили о запуске сервиса по переносу YouTube-каналов в соцсеть «ВКонтакте».

7 апреля Роскомнадзор решил ввести меры понуждения в отношении компании Google за несоблюдение законодательства РФ. Ранее видеохостинг заблокировал аккаунты или контент новостных агентств Russia Today, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и др.

YouTube и ранее проявлял цензуру в отношении российских информационных ресурсов, а после начала операции по защите мирного населения Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, такие случаи участились. Хостинг оставляет материалы, тиражирующие западную точку зрения и откровенные фейки в ВС РФ.

Решение о спецоперации было принято в связи с обострением ситуации в Донбассе, где с середины февраля участились обстрелы со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

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