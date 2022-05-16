МВД России объявило в розыск участницу Pussy Riot Людмилу Штейн

Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск участницу группы Pussy Riot Людмилу (Люсю) Штейн.

Ее карточка появилась в базе разыскиваемых лиц МВД в понедельник, 16 мая. Розыск ведется в рамках уголовного дела.

Штейн вместе с другими участниками Pussy Riot не раз была задержана сотрудниками правоохранительных органов. Девушка также находилась под административными арестами несколько раз подряд, пишет «Газета.ru».

26 апреля МВД России объявило в розыск и участницу Pussy Riot Марию Алехину по статье УК. 21 апреля Пресненский суд города Москвы заменил ей ограничение свободы на реальный срок по «санитарному делу». Тогда Алехина в суд не явилась, но направила ходатайство, в котором объяснила, что свое нахождение в суде считает нецелесообразным. Кроме того, 30 марта Алехина срезала электронный браслет, который носила в связи с наложенными на нее ограничениями. 11 мая стало известно, что Алехина покинула территорию РФ.