Участница Pussy Riot Мария Алехина покинула Россию

Участница панк-группы Pussy Riot Мария Алехина покинула территорию РФ. Об этом во вторник, 10 мая, заявил ее адвокат Даниил Берман.

По словам представителя артистки, Алехина отправилась за границу в рамках «гастрольного тура».

Обстоятельства поездки на данный момент неизвестны.

Ранее, 26 апреля, стало известно, что МВД России объявило Марию Алехину в розыск по уголовной статье.

21 апреля Пресненский суд Москвы удовлетворил представление ФСИН и заменил участнице панк-группы ограничение свободы на реальный срок по «санитарному делу». Алехина в суд не явилась, но направила ходатайство, в котором объяснила, что свое нахождение в суде считает нецелесообразным. Как сообщил в ходе заседания представитель ФСИН, неотбытая часть составляет 21 день.

Кроме того, 30 марта Алехина срезала электронный браслет, который носила в связи с наложенными на нее ограничениями. Также она возвращалась в место постоянного проживания позже установленного судом времени. Алехина признала факт нарушения.

В сентябре 2021 года суд приговорил Алехину к году ограничения свободы. Ее обвинили в подстрекательстве к нарушению санитарных правил на несанкционированной акции в Москве. Ей было назначено не уходить из места постоянного проживания с 22:00 до 06:00, не выезжать за пределы Москвы, а также не посещать места проведения массовых и иных мероприятий. Алехина системно нарушала установленные ограничения.