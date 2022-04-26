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МВД России объявило в розыск участницу Pussy Riot Марию Алехину

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МВД России объявило в розыск участницу Pussy Riot Марию Алехину по уголовной статье. Это следует из базы ведомства.

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«Алехина Мария Владимировна, 6 июня 1988 года рождения, разыскивается по статье УК», — говорится в базе, название статьи не уточняется.

21 апреля Пресненский суд Москвы удовлетворил представление ФСИН и заменил участнице панк-группы ограничение свободы на реальный срок по «санитарному делу». Алехина в суд не явилась, но направила ходатайство, в котором объяснила, что свое нахождение в суде считает нецелесообразным. Как сообщил в ходе заседания представитель ФСИН, неотбытая часть составляет 21 день.

Кроме того, 30 марта Алехина срезала электронный браслет, который носила в связи с наложенными на нее ограничениями. Также она возвращалась в место постоянного проживания позже установленного судом времени. Алехина признала факт нарушения.

В сентябре 2021 года суд приговорил Алехину к году ограничения свободы. Ее обвинили в подстрекательстве к нарушению санитарных правил на несанкционированной акции в Москве. Ей было назначено не уходить из места постоянного проживания с 22:00 до 06:00, не выезжать за пределы Москвы, а также не посещать места проведения массовых и иных мероприятий. Алехина системно нарушила установленные ограничения.

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