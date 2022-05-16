Аварийные участки дорог в Белгородской области выделят разметкой

В Белгородской области на участки дорог, признанные аварийно-опасными, нанесут разметку. Там также установят дорожные знаки, скорректируют освещение на обочинах и реконструируют перекрестки с обустройством дополнительной полосы для поворота налево.

Проблема, как пишет «Бел.ru», рассматривалась на совещании в УГИБДД. За основу взяли ДТП, произошедшие в регионе со 2 апреля по 10 мая. Речь шла об авариях с погибшими или пострадавшими. Причинами ДТП в таких случаях были слишком большая скорость, выезд на встречную полосу или пьяные водители. Такие аварии в основном случались на дорогах местного и регионального значения.

Ранее сообщалось о крупном ДТП с фурой в Старом Осколе в Белгородской области. При столкновении легковой иномарки с грузовиком погиб человек, четверо подростков получили травмы. По предварительной информации, 49-летний водитель легковушки при повороте налево со второстепенной дороги не предоставил преимущество фуре.