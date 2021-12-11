Один человек погиб и четверо подростков пострадали в ДТП в Старом Осколе

В Старооскольском горокруге Белгородской области при столкновении легковой иномарки с фурой погиб человек, четверо подростков получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла около девяти утра в субботу, 11 декабря, на 89-м км трассы Короча – Губкин – граница Курской области. Столкнулись Renault Duster и большегруз Scania с прицепом. По предварительной информации, 49-летний водитель легковушки при повороте налево со второстепенной не предоставил преимущество фуре.

В результате ДТП водитель Renault получил различные травмы, от которых скончался на месте. Известно, что в салоне его машины находились четверо подростков в возрасте 14 и 15 лет. Они травмированы, пишет Бел.Ru.

На месте работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

10 декабря 11 человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и внедорожника в Башкирии. По данным ГИБДД, ДТП произошло в результате столкновения «Газели» и Toyota Land Cruiser.