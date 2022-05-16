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Восточной Германии предрекли последствия в случае эмбарго на нефть РФ

Spiegel: эмбарго на российскую нефть грозит востоку Германии экономическими последствиями
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Возможное эмбарго на российскую нефть грозит экономическими последствиями для Восточной Германии, следует из статьи колумниста Der Spiegel Сабины Реннефанц.

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Она объяснила, что из-за планов запретить поставки российской нефти на кон поставлено существование нефтеперерабатывающего завода, расположенного в городе Шведте-на-Одере в восточной части страны. Журналист уточнила, что он получает сырье исключительно из России по трубопроводу «Дружба».

«Нефтеперерабатывающий завод PCK может стать первой немецкой жертвой кризиса на Украине», — предупреждает Реннефанц.

Она добавила, что украинский кризис может иметь экзистенциальные последствия для города с населением в 30 тыс. человек.

«В Шведте сейчас ситуация иная. Здесь украинский кризис теперь может иметь экзистенциальные последствия для города с населением в 30 тыс. человек. Начинается поворотный момент, на Востоке, снова», — пишет колумнист.

Девять из десяти автомобилей в Берлине работают на топливе с завода в этом городе, им также сообщается местный аэропорт, отметила она.

Реннефанц также заявила, что кризис цен в Германии из-за украинского кризиса особенно сказался именно жителей востока страны, так как в этих регионах люди в среднем зарабатывают меньше и имеют меньше накоплений, чем на западе.

Помимо этого, по словам колумниста Der Spiegel, на востоке Германии царит больший скептицизм по поводу курса властей в ситуации вокруг Украины. Так, большинство восточных немцев выступают против поставок оружия Киеву, подчеркнула она.

Ранее в этот день агентство Bloomberg сообщило, что Германия откажется от импорта российской нефти до конца текущего года, даже если Евросоюз не достигнет согласия по этому вопросу. По данным Bloomberg,сейчас в ФРГ уже пытаются заключать сделки с альтернативными поставщиками нефти. Список стран, которые будут продавать нефть Германии, пока не озвучивается.

6 мая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюзу будет непросто достигнуть единства по предложенному эмбарго на поставки российской нефти. По ее словам, страны — члены ЕС «по-разному готовы к такому шагу». Ее заявление было сделано на фоне того, как 5 мая стало известно о намерении ЕС смягчить пакет санкций в отношении экспорта российский нефти и отказаться от запрета на перевозку энергоносителей в третьи страны своими танкерами.

Западные страны продолжают ужесточать антироссийские санкции на фоне проведения Москвой спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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