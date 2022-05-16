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Экономист Чечерин рассказал о «выигрыше» России от санкций

Экономист Чечерин: Россия может выиграть от санкций и возможного нефтяного эмбарго ЕС
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Россия может нарастить свои доходы, несмотря на санкционное давление со стороны Запада. Такое мнение выразил брокер «БКС Мир инвестиций» Александр Чечерин в беседе с агентством «Прайм».

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Он обратил внимание, что РФ, которая является одним из значимых мировых экспортеров, выгодно подорожание ресурсов.

В ближайшее время цена на сырье, сталь и другие металлы не упадет: это играет на руку экономике России, поскольку рост цен компенсирует падение объемов экспорта, считает брокер.

Эксперт добавил, что введение нефтяного эмбарго не предусматривает одномоментного прекращения импорта, но приведет к повышению котировок на энергоносители. Дополнительным источником денег для России может стать увеличение экспорта на рынки, с которыми страна уже работает, а также поиск новых рынков, указал он.

Чечерин отметил, что также Россия сможет увеличить поставки на рынки, где уже и так хватает отечественной продукции. Можно искать и новые рынки, например в Латинской Америке.

«В первую очередь мы говорим об азиатском направлении, также заинтересованность в расширении объемов торгов уже выразили в Африке и Латинской Америке. Многие наши компании-экспортеры на этих рынках работают, и перестроение цепочек поставок на увеличение объемов не должно стать большой проблемой», — сказал брокер.

Ранее в этот день сообщалось, что расходы Германии на закупку товаров из России увеличились почти в два раза, несмотря на санкции и сокращение объема торговли. Как следует из материала, расходы на поставки товаров из России выросли на 77,7% и составили €4,4 млрд.

В пятницу, 13 мая, премьер-министр Михаил Мишустин на совещании о ходе исполнения бюджета в текущем году сообщил, что размер бюджетного стимула экономике превысит 8 трлн рублей. По его словам, расходы федерального бюджета за прошедшие месяцы этого года выросли почти на 25% в сравнении с аналогичным периодом 2021-го. Это, по словам председателя правительства, связано с увеличением нефтегазовых поступлений.

Мишустин также заявил о необходимости продолжения «ответственной бюджетной политики», так как Запад будет пытаться оказывать еще больше давления на Россию и снижать доходы страны.

13 апреля российский лидер Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части ее энергоресурсов уже ударил по Европе и США. В таких странах растут и цены, инфляция зашкаливает, добавил он. Президент уточнял, что и Москва сталкивается с проблемами, но в стране это рассматривается как появление новых вариантов и возможностей.

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