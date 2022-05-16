Расходы Германии на российские товары выросли почти вдвое

Расходы Германии на закупку товаров из России увеличились почти в два раза, несмотря на санкции и сокращение объема торговли. Об этом сообщило издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство.

В частности, как следует из материала, расходы на поставки товаров из России выросли на 77,7% и составили €4,4 млрд.

Отмечается, что причиной возникновения такой ситуации стал рост цен на сырье, в том числе на нефть и газ.

В то же время импортный объем сократился на 27,8%, а экспорт из Германии в Россию уменьшился на 58,7%— до €1 млрд.

Уточняется, что торговый дефицит с Россией (разница между объемами экспорта и импорта) достиг рекорда и составил €3,4 млрд.

8 мая министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце заявила, что засуха, кризис, вызванный пандемией коронавируса, и ситуация вокруг Украины могут усугубить ситуацию с голодом в мире. По ее словам, «цены на продукты во всем мире выросли на треть и находятся на рекордном уровне».

Также 28 марта ООН предупредила об угрозе голода в ряде стран из-за введения антироссийских санкций. Наконец, 27 марта в немецком городе Штутгарт разгорелся скандал после того, как одна из местных сетей супермаркетов из-за дефицита подсолнечного масла запретила покупателям брать более одной бутылки подсолнечного масла на руки. Также в Штутгарте отмечается завышение цен на продовольствие магазинами и наличие пустых полок в магазинах из-за недостатка различных продуктов питания.

24 марта российский сенатор Андрей Климов заявил, что санкции Евросоюза против России обернутся для стран содружества ростом цен и голодом. По его словам, Россия была одним из основных производителей продуктов питания для части Европы, Северной Африки и Ближнего Востока.

Немецкая ассоциация фермеров предупредила о беспрецедентном скачке цен на продукты. В январе они поднялись на 21,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Прирост к декабрю составил 1,7%. При этом супермаркеты ввели ограничения на количество единиц товара, отпускаемого в одни руки. Рост цен связан с повышением цен на горючее и грузоперевозки, произошедшим на фоне новых антироссийских санкций.