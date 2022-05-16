Суд в России не выдал детей от суррогатной матери политику с Филиппин

Российские суды отказали гражданам Филиппин и Австрии в выдаче детей от российских суррогатных матерей. Они проходят по делу о незаконной торговле младенцами в подмосковной больнице. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщил адвокат Игорь Трунов в беседе с ТАСС.

Так, Московский областной суд отклонил иск о передаче двоих детей-близнецов вице-спикеру палаты представителей конгресса Филиппин Фреденилю Эрнаесу Кастро.

Таким образом судья отменил принятое в ноябре прошлого года решение Видновского городского суда Московской области удовлетворить иск Кастро и его супруги о передачи им детей на основании генетически установленного родства.

Аналогичное постановление вынес Сыктывкарский городской суд Республики Коми. В начале апреля этого года он отказал австрийцу Штефану Таму не только в воссоединении с детьми, но и в проведении экспертизы ДНК для установления отцовства.

Гражданин Австрии ранее обращался к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой помочь вернуть детей и возбудить уголовное дело о мошенничестве и вымогательстве против сотрудников клиники и фирмы-агента в Санкт-Петербурге.

Трунов назвал принятые решения незаконными и отметил, что его подзащитные их обжалуют. Он отметил, что если позиция судов не изменится, через полгода детей внесут в базу данных оставшихся без попечения родителей, после чего они могут быть усыновлены.

«Тайна института усыновления влечет ситуацию, когда генетические родители никогда не узнают, где и в каких семьях проживают их дети, а также их имена и фамилии. Дети и родители навсегда будут разлучены», — подчеркнул защитник.

13 мая Никулинский суд Москвы приговорил к шести годам колонии строгого режима первого фигуранта уголовного дела в отношении столичных врачей-репродуктологов и гендиректора Европейского центра суррогатного материнства по обвинению в продаже детей от суррогатных матерей иностранцам.

В январе 2020 года в квартире в подмосковном Одинцово нашли тело младенца. Ребенок родился с врожденной патологией, и мать отдала его фирме, занимавшейся суррогатным материнством. Малышу не оказали медпомощь, и он скончался. Кроме него в импровизированном приюте находились еще трое новорожденных. Были возбуждены уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Торговля людьми».

Позже, в октябре 2021 года, стало известно, что СК РФ возобновил следственные действия в отношении московских врачей-репродуктологов и главы медицинского центра в рамках уголовного дела о продаже детей. Следствие добавило всем фигурантам дела еще шесть эпизодов продажи младенцев, им предъявили обвинения в продаже 24 младенцев, один из которых скончался. При этом все дополнительные эпизоды связаны с биологическими родителями из Филиппин.

Как сообщал адвокат защиты Игорь Трунов, за вознаграждение фигуранты брали на себя обязательство в оказании услуг в период родов, передачу новорожденного покупателю после оформления свидетельства о рождении, загранпаспорта, нотариального согласия суррогатной матери на приобретение ребенком иностранного гражданства, его вывоз за границу и передачу иностранным гражданам.