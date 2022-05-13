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В Москве осудили фигуранта дела о продаже суррогатных младенцев иностранцам

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Фото: Global Look Press/Andy Dean/imagebroker.com
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Никулинского суд Москвы приговорил к шести годам колонии строгого режима первого фигуранта уголовного дела в отношении столичных врачей-репродуктологов и гендиректора Европейского центра суррогатного материнства по обвинению в продаже детей от суррогатных матерей иностранцам. Об этом 13 мая сообщил адвокат подсудимого Игорь Трунов.

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Переводчик компании «Росюрконсалтинг» Кирилл Анисимов, подзащитный Трутнева, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

«Никулинский районный суд под председательством судьи Натальи Фигуриной приговорил переводчика ООО «Росюрконсалтинг» Кирилла Анисимова по так называемому одинцовскому делу о торговле детьми к шести годам лишения свободы строгого режима. Анисимов пошел на сделку со следствием и подписал соглашение о сотрудничестве», — приводит его слова агентство ТАСС.

Юридический защитник подчеркнул, что по этому дела проходят еще 10 обвиняемых. При этом Анисимов — первый осужденный.

Также Трунов выразил мнение, что квалифицировать правоотношения, связанные с суррогатным материнском, как торговлю детьми сложно.

В июле прошлого года Следственным комитетом было предъявлено обвинение московским врачам в 11 эпизодах продажи детей от суррогатных матерей иностранцам. Отмечалось, что, по данным следствия, под видом лечения бесплодия обвиняемые незаконно использовали вспомогательные репродуктивные технологии и за вознаграждение передавали детей покупателям, нарушая основы правопорядка и нравственности.

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