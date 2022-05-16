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Продажу российского бизнеса Paulig просят отменить

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Генпрокуратуру, Минфин, ФАС и ФНС просят отменить сделку по продаже российского бизнеса финской кофейной компании Paulig топ-менеджеру компании-конкурента Milagro. Такие обращения в ведомства направил глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. Документы имеются в распоряжении «Известий».

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«Принимая во внимание недействительность сделки по продаже компанией Paulig своего бизнеса в России, просим вас принять соответствующие меры, направленные на восстановление законных интересов государства и граждан, включая меры по отмене решения о внесении в ЕГРЮЛ изменений, касающихся сведений об ООО «Паулиг Рус» (ООО «Филфудс»)», — говорится в обращении.

Свое письмо общественник объясняет тем, что Paulig в марте этого года сначала анонсировала скорейший уход из России, а в мае объявила о продаже своего бизнеса «Паулиг Рус» (PauligRus LLC) гражданину Викасу Сои (VikasSoi).

Речь о кофеобжарочном предприятии в Тверской области. Причем права на бренды (товарные знаки) и рецепты (секреты производства) в сделку не вошли.

«Поскольку Викас Сои (VikasSoi) является топ-менеджером (управляющим директором) кофейной компании MilagroBeverageCompany, то есть прямым конкурентом компании Paulig, данная сделка неизбежно приведет к ограничению конкуренции на российском потребительском рынке кофе, что существенно повышает риски картельного сговора и роста цен», — сообщается в документе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Кофейковое сообщение: продажу российского бизнеса Paulig просят отменить

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