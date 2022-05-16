Минобороны рассказало о подвигах солдат ВС РФ в ходе спецоперации

Российские военные во время спецоперации по защите мирного населения Донбасса совершили новые подвиги. Об этом рассказало Министерство обороны (МО) РФ.

Так, по данным ведомства, при обеспечении безопасного прохода российских подразделений проявил героизм командир взвода, старший лейтенант Сергей Мурашкин.

Следуя по маршруту, отряд под его руководством обнаружил диверсионную группу из числа украинских националистов, пояснили в МО.

«Внезапно атаковав украинских диверсантов, открыв прицельный огонь по противнику, взводом старшего лейтенанта Мурашкина было уничтожено больше половины националистов. Остальные диверсанты, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, сложили оружие и сдались в плен», — говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

На основании полученных данных от пленного артиллерийского корректировщика, который в ходе допроса выдал местоположение средств радикалов, российские военные смогли обнаружить вражескую артиллерию и разгромить ее.

В результате было уничтожено 6 самоходных артиллерийских установок, 2 БТР, 4 пикапа с установленными на них минометами и более 20 националистов, сообщило Минобороны.

Отмечается, что действия взвода под командованием старшего лейтенанта Мурашкина позволили сорвать готовящиеся провокации в отношении российских Вооруженных Сил.

Коме того, в министерстве отметили действия заместителя начальника штаба инженерно-саперного батальона, старшего лейтенанта Дмитрия Торсунова, который руководил сводной группой разминирования при проведении инженерной разведки и разминировании дорог перед наступлением подразделений ВС РФ.

В результате скрытной инженерной разведки дороги, военные обнаружили и обезвредили более 50 противотанковых мин, говорится в материале Минобороны. Кроме того, лично Торсунов обнаружил установленные противником заграждения в виде поваленных деревьев, опутанных колючей проволокой, за которыми находилась позиции украинских националистов.

Подчеркивается, что Торсунов грамотно «выстроил систему огня с учетом особенностей местности и определил сектора обстрела и нанес упреждающий удар по подразделению неонацистов».

Более того, группа под руководством старшего лейтенанта Торсунова обезвредила и уничтожила еще 20 противотанковых мин, благодаря чему маршрут движения был очищен, ВС РФ освободили населенный пункт от вооруженных формирований украинских радикалов.

Наконец, в министерстве рассказали о гранатометчике, рядовом Александре Юдаеве, который в составе батальонно-тактической группой мотострелков организовал оборону на подступах к населенному пункту, освобожденному от украинских радикалов.

«Националисты, пытаясь вернуть утраченные позиции, раз за разом предпринимали попытки прорывать оборонительные рубежи и взять город под свой контроль», — узнали в МО.

Согласно информации военного ведомства, в течение дня группа, в составе которой действовал Юдаев, отразила несколько атак врага, нанеся значительный урон живой силе и вооружению противника.

При очередном наступлении националистов на данный участок обороны гранатометчик получил осколочное ранение от разорвавшегося рядом минометного снаряда, однако из боя не вышел и продолжил гранатометным огнем уничтожать противника.

В результате его действий обороняющиеся мотострелки выдержали натиск превосходящих числом боевиков и удержали оборону до прибытия подкрепления, после чего перешли в контрнаступление и разбили врага, заключили в ведомстве.

Ранее в этот же день официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) прошлой ночью сбили 15 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

10 мая Минобороны России показало кадры работы расчетов зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В, которые призваны обеспечивать защиту подразделений Вооруженных сил России (ВС РФ) от средств воздушного нападения во время спецоперации.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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