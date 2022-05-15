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Bloomberg раскрыло подробности новой стратегии НАТО

Bloomberg: в новой стратегии НАТО Россию могут обозначить как непосредственную угрозу
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Фото: TASS/EPA/STEPHANIE LECOCQ
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В новой стратегической концепции НАТО, которую примут уже на июньском саммите в Мадриде, поведение России может быть обозначено как «непосредственная угроза». Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Североатлантическом альянсе.

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«Ожидается, что союзники по НАТО подчеркнут поведение России как прямую угрозу в предстоящем стратегическом документе, который должен быть представлен в июне», — сообщили в Bloomberg.

Также сообщается, что в представленном документе уделят внимание российско-китайским взаимоотношениям и возможной нормализации сотрудничества с Москвой, если «ее поведение изменится».

В агентстве также напомнили, что в предыдущей версии стратегии от 2010 года Россия обозначалась в качестве «партнера», однако от такой формулировки члены НАТО вынуждены отказаться.

Саммит НАТО состоится в Мадриде с 28 по 30 июня 2022 года. В заявлении пресс-службы Североатлантического альянса в пятницу, 29 апреля, уточнили, что встреча глав государств-участников продлится три дня вместо традиционных двух.

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