Саммит НАТО пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня

В Мадриде с 28 по 30 июня 2022 года состоится саммит НАТО. В заявлении пресс-службы Североатлантического альянса в пятницу, 29 апреля, уточнили, что встреча глав государств-участников продлится три дня вместо традиционных двух.

«Испания примет саммит НАТО в Мадриде 28, 29 и 30 июня 2022 года», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день газета The Guardian сообщила, что около 8 тыс. военнослужащих армии Великобритании примут участие в учениях на территории Восточной Европы.

В конце февраля руководство НАТО сообщило, что будет наращивать присутствие на восточном фланге блока, в частности, в трех прибалтийских республиках — Латвии, Литве и Эстонии, — «для предотвращения атаки на территорию НАТО».