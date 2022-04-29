Британия направит 8 тыс. военных на учения НАТО по противостоянию РФ

Около 8 тыс. военнослужащих армии Великобритании примут участие в учениях на территории Восточной Европы, во время которых будет отрабатываться «противодействие российской агрессии». Об этом сообщает в четверг, 28 апреля, издание The Guardian.

По информации газеты, учения, намеченные на лето, должны стать одними из самых масштабных с момента завершения холодной войны.

«Этим летом десятки танков будут переброшены в страны от Финляндии до Северной Македонии… К ним присоединятся десятки тысяч военнослужащих НАТО и альянса Объединенные экспедиционные силы, в который входят Финляндия и Швеция», — говорится в тексте статьи.

Как отметили в Минобороны Соединенного королевства, подобные учения давно планировались, но импульсом к их проведению сейчас послужила спецоперация России по защите Донбасса.

«Масштабы развертывания в сочетании с профессионализмом, подготовкой и маневренностью британской армии будут сдерживать агрессию в масштабах, невиданных Европе в этом столетии», — сказал командующий полевой армией генерал-лейтенант Ральф Вуддис.

28 апреля польские военные предупредили граждан о том, что в мае планируется передвижение техники на север и восток страны в преддверии военных учений. Просьба не публиковать информацию и фотографии, отражающие передвижение войск и их местонахождение, даты и время прохождения воинских колонн, данные о вылетах и ​​посадках военных самолетов, добавили в вооруженных силах.

Военные учения проходят во многих западных странах. Так, 18 апреля во всех регионах Латвии стартовал весенний этап учений с участием подразделений НАТО Namejs 202. Общее количество военнослужащих из других стран составило приблизительно 3 тыс. человек.

Общая цель учений — улучшить интеграцию национальных и союзных сил для решения оборонных задач. Для участия их в первом этапе в балтийскую республику прибудут воинские части из США, Чехии, Польши, Великобритании, Литвы и Эстонии.

29 марта командующий американскими вооруженными силами Тод Уолтерс заявил, что Соединенные Штаты могут увеличить численность своих войск в Европе даже после завершения спецоперации РФ по защите Донбасса.

В конце февраля руководство НАТО сообщило, что будет наращивать присутствие на восточном фланге блока, в частности в трех прибалтийских республиках — Латвии, Литве и Эстонии, — «для предотвращения атаки на территорию НАТО».